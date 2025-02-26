Не від зарплати. Українцям пояснили, від чого залежатиме розмір пенсії після реформи
У новій реформі розмір пенсії залежатиме не від заробітної плати, а від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак на Zoom-конференції про майбутнє солідарної пенсійної системи.
"Ми передбачаємо, що в новій реформі розмір пенсії залежить від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати. Не від зарплати. Тому що коли ми говоримо, що це залежність від зарплати, то у людини, яка отримує тіньову зарплату чи отримує зарплату як ФОП 3 групи, але сплачує внесок з мінімалки, він заходить в непорозуміння", - пояснила Марчак.
Тому, за словами заступниці міністра, формула передбачає розмір пенсії залежний від сплати внесків і періоду сплати внесків.
Вона також розповіла, що у Мінсоцполітики робили тести й виявилося, що люди, які мають, наприклад, найбільші доходи сьогодні, будуть мати найнижчі пенсії.
"Тому, що вони працюють як ФОПи у сфері IT та аутсорсингу, і сплачують внески тільки з мінімальної заробітної плати. І вони не знають, що їхній розмір пенсії залежить не від їхньої заробітної плати, які вони отримують на руки, а від обсягу внесків, які люди сплачують", - зазначила заступниця міністра.
За її словами, значна кількість громадян не розуміють, яким чином їхня пенсія залежить від результатів роботи сьогодні.
"На сьогодні ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроєкти подати на розгляд уряду і після того на розгляд ВР. І ми працюємо над тим, щоб запропонувати розробити в цьому році дизайн того, як може виглядати система професійних пенсій в майбутньому", - додала Марчак.
Пенсійна реформа
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани провести пенсійну реформу.
Експерти МВФ зазначають у Меморандумі, що в держбюджеті України на 2025 рік заявлено: влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вона має намір впровадити систему, що буде стійкою та такою, що відповідатиме законодавству ЄС, скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, що випливають із поточної складної пенсійної системи.
Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% мінімальної зарплати, і систему балів за страхові внески.
Як пояснили у Мінсоцполітики, запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок.
Окрім того, сьогодні, 26 лютого, Кабінет міністрів оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.
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