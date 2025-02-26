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Не от зарплаты. Украинцам объяснили, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы

Среда 26 февраля 2025 22:15
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Не от зарплаты. Украинцам объяснили, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы Фото: украинцам объяснили, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В новой реформе размер пенсии будет зависеть не от заработной платы, а от размера взноса, который человек уплатил с зарплаты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак на Zoom-конференции о будущем солидарной пенсионной системы.

"Мы предполагаем, что в новой реформе размер пенсии зависит от размера взноса, который человек уплатил с зарплаты. Не от зарплаты. Потому что когда мы говорим, что это зависимость от зарплаты, то у человека, который получает теневую зарплату или получает зарплату как ФЛП 3 группы, но платит взнос с минималки, он заходит в недоразумение", - пояснила Марчак.

Поэтому, по словам заместителя министра, формула предусматривает размер пенсии зависимый от уплаты взносов и периода уплаты взносов.

Она также рассказала, что в Минсоцполитики делали тесты и оказалось, что люди, которые имеют, например, самые большие доходы сегодня, будут иметь самые низкие пенсии.

"Потому, что они работают как ФЛП в сфере IT и аутсорсинга, и платят взносы только с минимальной заработной платы. И они не знают, что их размер пенсии зависит не от их заработной платы, которые они получают на руки, а от объема взносов, которые люди платят", - отметила заместитель министра.

По ее словам, значительное количество граждан не понимают, каким образом их пенсия зависит от результатов работы сегодня.

"На сегодня мы как министерство разработали проект закона о реформе солидарной системы, проект закона о введении накопительной системы. Мы сейчас работаем, чтобы эти законопроекты подать на рассмотрение правительства и после того на рассмотрение ВР. И мы работаем над тем, чтобы предложить разработать в этом году дизайн того, как может выглядеть система профессиональных пенсий в будущем", - добавила Марчак.

Пенсионная реформа

Напомним, украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ заявила о планах провести пенсионную реформу.

Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они намерены внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы.

Министерство социальной политики обнародовало проект пенсионной реформы. Он предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы.

Как пояснили в Минсоцполитики, введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Однако можно будет по собственному желанию платить дополнительный добровольный взнос.

Кроме того, сегодня, 26 февраля, Кабинет министров обнародовал постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Перерасчет будет проведен для пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом 1,115.

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Министерство социальной политики Пенсии в Украине
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