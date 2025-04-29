Від заморозків до "спеки": Синоптики дали прогноз на 29 квітня в Україні

Сьогодні, 29 квітня, в Україні продовжаться заморозки вночі. Вдень буде тепло до 21° тепла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту по області заморозки 0-5°; температура вдень 16-20°.
Найближчими днями погоду в деяких регіонах України визначатимуть малоактивні атмосферні фронти. Тим часом вітер із заходу вплине на потепління.
Як зазначають синоптики, невелике потепління в Україні можна очікувати в ніч із вівторка на середу (29-30 квітня) та в ніч із середи на четвер (30 квітня - 1 травня).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.