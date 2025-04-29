От заморозков до "жары": Синоптики дали прогноз на 29 апреля в Украине

Переменная облачность. Без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы по области заморозки 0-5°; температура днем 16-20°.

Погода в Украине 29 апреля (facebook.com/UkrHMC)