От заморозков до "жары": Синоптики дали прогноз на 29 апреля в Украине

Сегодня, 29 апреля, в Украине продолжатся заморозки ночью. Днем будет тепло до 21° тепла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы по области заморозки 0-5°; температура днем 16-20°.
В ближайшие дни погоду в некоторых регионах Украины будут определять малоактивные атмосферные фронты. Тем временем ветер с запада повлияет на потепление.
Как отмечают синоптики, небольшое потепление в Украине можно ожидать в ночь со вторника на среду (29-30 апреля) и в ночь со среды на четверг (30 апреля - 1 мая).
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