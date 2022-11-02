Від заморозків до +21. Синоптики розповіли про погодні "гойдалки" сьогодні (мапа)

Фото: якою буде погода в Україні у середу, 2 листопада (GettyImages)

Сьогодні, 2 листопада, в Україні погода буде мінливою. Якщо вночі температура повітря опустилася нижче нуля, то вдень подекуди підніметься вище +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.