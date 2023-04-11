Від військкомата не втечуть. У Росії готуються частково закрити кордон для чоловіків

У Росії хочуть ввести електронні повістки. Крім того, чиновники готуються заборонити чоловікам виїжджати за межі РФ до явки у військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдуму РФ.

Російські депутати підготували поправки до законодавства щодо військового обліку. Так, росіянам можуть заборони виїзд за кордон з моменту вручення повістки до явки у військкомат.

Також Держдума хоче, аби повістки можна було вручити не лише особисто військовозобов'язаному, але й листом чи електронно на російському державному порталі "Госуслуги".

У Кремлі вже поспішили заспокоїти росіян щодо повісток. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "законопроект про електронні повістки не викличе паніку та хвилю еміграції".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська Держдума хоче легалізувати електронні повістки.

Також зазначимо, що з 1 квітня у Росії розпочався весняний призов, під час чоловікам вже почали надсилати повістки в онлайн-форматі.

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