У Росії в ході весняного призову хочуть вперше надсилати повістки в електронному форматі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РБК ", про це заявив представник Генштабу РФ Володимир Цимлянський.

"З огляду на позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, сповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", - заявив він.

При цьому Цимлянський запевнив, що всі новобранці, яких покличуть, "служитимуть на території Росії і вчасно повернуться додому". Варто зауважити, що країна-агресор провела фейкові "референдуми" на сході та півдні України і тепер вважає, що тимчасово окуповані території нібито є її частиною.

Порядок денний планується вручати за допомогою порталу "Держпослуги", на якому нещодавно прибрали можливість видалення профілю.

Російське видання нагадує, що весняний призов на термінову службу розпочнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня, планується набрати 147 тисяч людей.