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От военкомата не сбегут. В России готовятся частично закрыть границу для мужчин

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Москва, Вторник 11 апреля 2023 13:21
От военкомата не сбегут. В России готовятся частично закрыть границу для мужчин Фото: в России хотят запретить выезд за границу для мужчин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России хотят ввести электронные повестки. Кроме того, чиновники готовятся запретить мужчинам выезжать за пределы РФ до явки в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдуму РФ.

Российские депутаты подготовили поправки к законодательству о военном учете. Так, россиянам могут запретить выезд за границу с момента вручения повестки к явке в военкомат.

Также Госдума хочет, чтобы повестки можно было вручить не только лично военнообязанному, но и письмом или электронно на российском государственном портале "Госуслуги".

В Кремле уже поспешили успокоить россиян по поводу повесток. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "законопроект об электронных повестках не вызовет панику и волну эмиграции".

Напомним, ранее сообщалось, что российская Госдума хочет легализовать электронные повестки.

Также отметим, что с 1 апреля в России начался весенний призыв, во время мужчин уже начали посылать повестки в онлайн-формате.

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