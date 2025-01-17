Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів

Кабінет міністрів України сформував список географічних об'єктів, у назві яких міститься "символіка російської імперської політики". Їх пропонують перейменувати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.
"Кабмін сформував список географічних об'єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики", - повідомив парламентар.
Він додав, що було також надано пропозиції "щодо перейменування".
Згідно з повним списком пропозицій уряду (розміщеним у додатку до відповідної постанови), перейменувати у різних регіонах України пропонують:
Повний перелік пропозицій щодо перейменувань географічних об'єктів в Україні (інфографіка: t.me/oleksiihoncharenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.
Читайте також, як в Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.