Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.

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