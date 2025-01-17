От урочищ до железнодорожных станций: В Украине могут переименовать более 250 объектов

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.

Читайте также, как в Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.