От урочищ до железнодорожных станций: В Украине могут переименовать более 250 объектов

Кабинет министров Украины сформировал список географических объектов, в названии которых содержится "символика российской имперской политики". Их предлагают переименовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.
"Кабмин сформировал список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики", - сообщил парламентарий.
Он добавил, что были также предоставлены предложения "по переименованию".
Согласно полному списку предложений правительства (размещенному в приложении к соответствующему постановлению), переименовать в разных регионах Украины предлагают:
Полный перечень предложений по переименованию географических объектов в Украине (инфографика: t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.
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