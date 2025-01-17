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От урочищ до железнодорожных станций: В Украине могут переименовать более 250 объектов

Кабмин предлагает переименовать географические объекты с российской символикой (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины сформировал список географических объектов, в названии которых содержится "символика российской имперской политики". Их предлагают переименовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.

О каких именно географических объектах идет речь

"Кабмин сформировал список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики", - сообщил парламентарий.

Он добавил, что были также предоставлены предложения "по переименованию".

Согласно полному списку предложений правительства (размещенному в приложении к соответствующему постановлению), переименовать в разных регионах Украины предлагают:

  • урочища (заповедные урочища);
  • балки;
  • реки (пересыхающая река, рукав, пролив, залив);
  • озера;
  • железнодорожные станции (путевые посты, остановочные пункты);
  • каналы;
  • источники;
  • ботанические памятники природы;
  • геологические памятники природы;
  • гидрологические памятники природы;
  • парки-памятники садово-паркового искусства;
  • леса;
  • водохранилища;
  • ландшафтные заказники;
  • ботанические заказники;
  • горы;
  • курганы;
  • острова;
  • полуостров и т.д.
 

Полный перечень предложений по переименованию географических объектов в Украине (инфографика: t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.

Читайте также, как в Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой.

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