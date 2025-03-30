Від удару по Харкову постраждали 55 осіб, - Зеленський

Він поінформував, що провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, під час якої розповів про триваючі атаки РФ. Також Зеленський розповів, що відомо про вчорашні удари росіян по Харкову.

"Я поінформував про триваючі російські удари. Напередодні був жорстокий удар по Харкову. Російські "Шахеди", один із них пошкодив навіть будівлю госпіталю, звичайні будинки, (звичайну - ред.) цивільну інфраструктуру", - сказав президент.

Зеленський підтвердив, що в Харкові після цієї атаки двоє загиблих, і понад півсотні постраждалих.

"Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них 5 дітей. Усім надано допомогу. Але на жаль дві людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - розповів глава держави.

Президент України додав, що сьогодні ворожі удари та обстріли продовжилися. Під атакою опинилися Черкаська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська області, а також місто Запоріжжя.

"За сьогоднішній день теж, на жаль, уже є удари й обстріли. Черкаська область - під ударами дронів. Херсонщина - артилерія і скидання з дронів по звичайних будівлях, по людях. Донецька область - керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя - безпілотники. Дніпровщина - керовані авіабомби і дрони. Сумщина - теж, на жаль, авіабомби і дрони. Харківщина - удари керованих авіабомб", - резюмував Зеленський.