От удара по Харькову пострадали 55 человек, двое погибших - Зеленский

Вчера российские оккупанты нанесли по Харькову удары "Шахедами". В результате атаки количество пострадавших возросло до 55 человек.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Он проинформировал, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, во время которого рассказал о продолжающихся атаках РФ. Также Зеленский рассказал, что известно о вчерашних ударах россиян по Харькову.
"Я проинформировал о продолжающихся российских ударах. Накануне был жестокий удар по Харькову. Российские "Шахеды", один из них повредил даже здание госпиталя, обычные дома, (обычную - ред.) гражданскую инфраструктуру", - сказал президент.
Зеленский подтвердил, что в Харькове после этой атаки двое погибших, и более полусотни пострадавших.
"Всего только от того удара по Харькову 55 человек пострадали, среди них 5 детей. Всем оказана помощь. Но к сожалению два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - рассказал глава государства.
Президент Украины добавил, что сегодня вражеские удары и обстрелы продолжились. Под атакой оказались Черкасская, Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская области, а также город Запорожье.
"За сегодняшний день тоже, к сожалению, уже есть удары и обстрелы. Черкасская область - под ударами дронов. Херсонщина - артиллерия и сбросы с дронов по обычным зданиям, по людям. Донецкая область - управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерия. Запорожье - беспилотники. Днепровщина - управляемые авиабомбы и дроны. Сумщина - тоже, к сожалению, авиабомбы и дроны. Харьковщина - удары управляемых авиабомб", - резюмировал Зеленский.
Напомним, сегодня утром было известно о меньшем количестве пострадавших. В частности, мер Харькова Игорь Терехов информировал, что в результате вчерашней атаки РФ погибших двое, а пострадали 35 человек.
Также он уточнил, что враг использовал для атаки 7 "Шахедов". Были повреждены жилые дома, госпиталь и другие здания. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, вечером на Facebook странице госпиталя появилась информация, что сегодня медучреждение возобновило операции. Там сообщалось, что среди пострадавших из-за таки РФ были пациенты и персонал.
Также мы писали, что в Нацполиции показали кадры, как полицейские спасали вчера людей во время атаки "Шахедов" по Харькову.
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