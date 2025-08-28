Від учасника до судді: як побудувати кар'єру через чемпіонати з нарощування вій

Інна Харламова - викладачка та член асоціацій AEPEP та SPU - поділилася тим, як участь у чемпіонатах змінила її професійний шлях. Перемоги на престижних конкурсах у Лондоні, Любляні, Одесі та Львові зміцнили її міжнародну репутацію і дозволили вийти на новий рівень майстерності, завдяки чому Інна й сама стала спікером і суддею на конференціях і чемпіонатах Європи.

Шлях учасника: як підготуватися і перемогти

Вибір правильного конкурсу з нарощування вій - вже половина успіху. Навіть якщо ви не станете переможцем, на топових майданчиках ви отримаєте цінний досвід та інсайти, яких в умовах рутинної роботи не досягти. Інна Харламова радить подавати заявки на різні чемпіонати і не боятися, що престижні змагання не «за рівнем» вам, навіть якщо ви майстер-початківець. Інна в різні роки кар'єри займала призові місця у London Lash Battle, European Lash Competition у Любляні, Sculptor Lash в Одесі і в "Золотому Леві" у Львові.

Як конкурсантка й суддя, Інна Харламова бачила індустрію з обох боків, тому радить початківцям брати участь у місцевих чемпіонатах, щоб сформувати конкурсне портфоліо. У 2015 році вона сама подала заявку на чемпіонат Sculptor Lash в Одесі - і ця участь завершилася для неї першим місцем у творчій номінації з декорування вій "Design Lashes". Це стало потужним поштовхом у її професійному зростанні як майстрині, яка працює з кольоровими віями й володіє не лише базовими техніками, а й професійною колористикою.

Невдовзі Інна стала учасницею ще одного масштабного чемпіонату - "Золотий Лев", який проходив у рамках Фестивалю індустрії краси "Дзеркало моди" у Львові. Хоча захід відбувався на батьківщині Інни, він мав міжнародне значення для lash-спільноти: у чемпіонаті взяли участь понад 100 конкурсантів з України, Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови та Словаччини. Перемогти в такій конкуренції було непросто, але пані Харламова мала свої перевірені підходи. Перед чемпіонатом вона глибше занурилася у вивчення колористики, розробляла власні техніки нарощування з використанням коричневих пучків і досліджувала вплив кольору на настрій і сприйняття погляду.

Це дало результат: на "Золотому Леві" Інна здобула друге місце в категорії «Створення образу» та третє місце в категорії "Об'ємне нарощування вій". Як пізніше зазначив один з організаторів фестивалю "Дзеркало моди" Олексій Антонюк, Інна проявила себе не лише як талановита майстриня, а й як людина, віддана своїй справі та відкрита до постійного розвитку.

Пані Харламова не зупинилася на українських чемпіонатах і продовжила брати участь у міжнародних конкурсах з нарощування вій. Одним із таких став European Lash Competition у Любляні, що проходить за підтримки провідних партнерів б’юті-індустрії, таких як London Lash Professional, Lash Letter, Diamond Lashes та інших. Уже багато років це змагання регулярно проводиться у Словенії та збирає сотні лешмейкерів з різних країн, які прагнуть продемонструвати свій талант. У 2015 році Інна Харламова взяла участь у цьому престижному конкурсі та здобула 1-е місце у номінації "Dramatic Volume" в категорії "Expert".

Упевненість Інни як майстрині зростала з кожною перемогою. Згодом вона двічі взяла участь у найбільшому чемпіонаті Великобританії - London Lash Battle, який щорічно об’єднує учасників із понад 50 країн. Суддями змагання стають відомі професіонали індустрії - визнані експерти з багаторічним досвідом у сфері нарощування вій, викладання та розробки продуктів.

На цьому чемпіонаті Інна неодноразово посідала призові місця:

1-е місце в категорії "Об’ємне нарощування вій";

1-е місце в категорії "Класичне нарощування вій";

2-е місце в категорії "Photo look" у 2015 році;

2-е місце в категорії "Photo look" у 2016 році.

Організаторка конкурсу Ганна Путьято відзначила, що роботи Інни отримували високі оцінки від суддів, а її професійний шлях сприяє розвитку lash-індустрії та надихає інших майстрів.

Такий масштабний досвід участі в міжнародних чемпіонатах із високим рівнем конкуренції відкриває нові можливості для професійного зростання. Саме цей рівень стає відправною точкою для переходу до суддівства, коли майстриня сама починає формувати стандарти індустрії.

Перехід до суддівства: визнання і відповідальність

Інна впевнена: шлях до суддівства проходить через активну участь у чемпіонатах, практику та різноманіття кейсів. Навіть початківцям не варто боятися — саме з місцевого чемпіонату може розпочатися майбутня кар’єра викладача й міжнародного судді.

Саме так складалася й суддівська кар’єра Інни. Вона отримувала запрошення брати участь у локальних конкурсах. У 2015 році їй випала честь стати тренером та суддею на Кубку Запоріжжя в рамках Чемпіонату України з нарощування вій. Це було масштабне й насичене подіями змагання, що вимагало зібраності й впевненості, які Інна почала формувати ще в ті роки, коли сама виступала конкурсанткою.

У 2017 та 2019 роках вона також виступала як суддя на своїй Батьківщині - у чемпіонаті New Generation Championship від Lash & Brow Ring, де оцінювала роботи учасників у категоріях нарощування та моделювання вій.

В Одесі Інна неодноразово була запрошена як спікерка та суддя на чемпіонаті Meet Lash & Brow, де, окрім класичного нарощування, вона оцінювала й нетипові номінації: «Мистецтво кольору» та «Створення нестандартного образу».

Чому саме ці категорії? Річ у тім, що в своїй кар’єрі Інна давно вийшла за межі базового нарощування й об’ємів — вона спеціалізується на колористиці, створенні яскравих образів для фотосесій, а також є авторкою професійного посібника «50 відтінків вій». На думку Інни, кожен майстер повинен знайти свою фішку — ту нішу, яка захоплює й стимулює розвиток. Це відкриває не лише шлях до перемог, а й шанс стати затребуваним суддею.

Інна не обмежувалася лише національними подіями - вже у 2016 році вона була суддею на Colibri Europe у Латвії, де оцінювала учасників як у базових, так і у креативних номінаціях, включно з "Створенням образу". Глибокі знання з колористики, увага до деталей і вміння працювати з поглядом допомогли їй здобути авторитет і на міжнародному рівні.

У 2016-2019 роках Інна також проявила себе як професійна суддя на чемпіонатах у Норвегії, Італії та Франції. До речі, в Італії вона не лише судила, а й допомагала створювати навчальні матеріали та проводила майстер-класи.

Починаючи з участі у локальних чемпіонатах, сьогодні Інна Харламова - викладачка та міжнародна суддя, яку запрошують на найрізноманітніші профільні події. І її стратегія доволі чітка: участь у конкурсах, розвиток унікальних навичок і знань, яких немає у більшості колег, - і саме тоді вас почнуть сприймати як експерта, що заслуговує довіри в оцінюванні інших.

Від подіуму - до впливу на індустрію

Участь у міжнародних чемпіонатах і леш-конкурсах є потужним поштовхом для кар'єри, впевнена Інна Харламова. Це спосіб привернути увагу до своїх навичок, розширити професійні зв'язки і тренувати власну витримку в екстремальних умовах, де важливо проявляти креатив і відточену техніку. Починаючи навіть з простих регіональних заходів, майстер може дійти до міжнародних престижних чемпіонатів, після яких відкриється новий етап кар'єри. Запорука перемоги - багатостороння підготовка і постійне зростання майстерності. Саме такі зусилля не залишаються непоміченими і призводять в результаті до того, що лешмейкер сам стає суддею, чия думка визначає майбутнє індустрії.