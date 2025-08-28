От участника до судьи: как построить карьеру через чемпионаты по наращиванию ресниц

Инна Харламова - преподаватель и член ассоциаций AEPEP и SPU - поделилась тем, как участие в чемпионатах изменило ее профессиональный путь. Победы на престижных конкурсах в Лондоне, Любляне, Одессе и Львове укрепили ее международную репутацию и позволили выйти на новый уровень мастерства, благодаря чему Инна и сама стала спикером и судьей на конференциях и чемпионатах Европы.

Путь участника: как подготовиться и победить

Выбор правильного конкурса по наращиванию ресниц - уже половина успеха. Даже если вы не станете победителем, на топовых площадках вы получите ценный опыт и инсайты, которых в условиях рутинной работы не достичь. Инна Харламова советует подавать заявки на различные чемпионаты и не бояться, что престижные соревнования не "по уровню" вам, даже если вы начинающий мастер. Инна в разные годы карьеры занимала призовые места в London Lash Battle, European Lash Competition в Любляне, Sculptor Lash в Одессе и в "Золотом Льве" во Львове.

Как конкурсантка и судья, Инна Харламова видела индустрию с обеих сторон, поэтому советует начинающим участвовать в местных чемпионатах, чтобы сформировать конкурсное портфолио. В 2015 году она сама подала заявку на чемпионат Sculptor Lash в Одессе - и это участие завершилось для нее первым местом в творческой номинации по декорированию ресниц "Design Lashes". Это стало мощным толчком в ее профессиональном росте как мастера, которая работает с цветными ресницами и владеет не только базовыми техниками, но и профессиональной колористикой.

Вскоре Инна стала участницей еще одного масштабного чемпионата - "Золотой Лев", который проходил в рамках Фестиваля индустрии красоты "Зеркало моды" во Львове. Хотя мероприятие проходило на родине Инны, оно имело международное значение для lash-сообщества: в чемпионате приняли участие более 100 конкурсантов из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы и Словакии. Победить в такой конкуренции было непросто, но у госпожи Харламовой были свои проверенные подходы. Перед чемпионатом она глубже погрузилась в изучение колористики, разрабатывала собственные техники наращивания с использованием коричневых пучков и исследовала влияние цвета на настроение и восприятие взгляда.

Это дало результат: на "Золотом Льве" Инна получила второе место в категории "Создание образа" и третье место в категории "Объемное наращивание ресниц". Как позже отметил один из организаторов фестиваля "Зеркало моды" Алексей Антонюк, Инна проявила себя не только как талантливый мастер, но и как человек, преданный своему делу и открытый к постоянному развитию.

Госпожа Харламова не остановилась на украинских чемпионатах и продолжила участвовать в международных конкурсах по наращиванию ресниц. Одним из таких стал European Lash Competition в Любляне, который проходит при поддержке ведущих партнеров бьюти-индустрии, таких как London Lash Professional, Lash Letter, Diamond Lashes и других. Уже много лет это соревнование регулярно проводится в Словении и собирает сотни лешмейкеров из разных стран, стремящихся продемонстрировать свой талант. В 2015 году Инна Харламова приняла участие в этом престижном конкурсе и заняла 1-е место в номинации "Dramatic Volume" в категории "Expert".

Уверенность Инны как мастера росла с каждой победой. Впоследствии она дважды приняла участие в крупнейшем чемпионате Великобритании - London Lash Battle, который ежегодно объединяет участников из более чем 50 стран. Судьями соревнования становятся известные профессионалы индустрии - признанные эксперты с многолетним опытом в сфере наращивания ресниц, преподавания и разработки продуктов.

На этом чемпионате Инна неоднократно занимала призовые места:

1-е место в категории "Объемное наращивание ресниц";

1-е место в категории "Классическое наращивание ресниц";

2-е место в категории "Photo look" в 2015 году;

2-е место в категории "Photo look" в 2016 году.

Организатор конкурса Анна Путьято отметила, что работы Инны получали высокие оценки от судей, а ее профессиональный путь способствует развитию lash-индустрии и вдохновляет других мастеров.

Такой масштабный опыт участия в международных чемпионатах с высоким уровнем конкуренции открывает новые возможности для профессионального роста. Именно этот уровень становится отправной точкой для перехода к судейству, когда мастер сама начинает формировать стандарты индустрии.

Переход к судейству: признание и ответственность

Инна уверена: путь к судейству проходит через активное участие в чемпионатах, практику и разнообразие кейсов. Даже начинающим не стоит бояться - именно с местного чемпионата может начаться будущая карьера преподавателя и международного судьи.

Именно так складывалась и судейская карьера Инны. Она получала приглашения участвовать в локальных конкурсах. В 2015 году ей выпала честь стать тренером и судьей на Кубке Запорожья в рамках Чемпионата Украины по наращиванию ресниц. Это было масштабное и насыщенное событиями соревнование, требовавшее собранности и уверенности, которые Инна начала формировать еще в те годы, когда сама выступала конкурсанткой.

В 2017 и 2019 годах она также выступала в качестве судьи на своей Родине - в чемпионате New Generation Championship от Lash & Brow Ring, где оценивала работы участников в категориях наращивания и моделирования ресниц.

В Одессе Инна неоднократно была приглашена в качестве спикера и судьи на чемпионате Meet Lash & Brow, где, помимо классического наращивания, она оценивала и нетипичные номинации: "Искусство цвета" и "Создание нестандартного образа".

Почему именно эти категории? Дело в том, что в своей карьере Инна давно вышла за рамки базового наращивания и объемов - она специализируется на колористике, создании ярких образов для фотосессий, а также является автором профессионального пособия "50 оттенков ресниц". По мнению Инны, каждый мастер должен найти свою фишку - ту нишу, которая увлекает и стимулирует развитие. Это открывает не только путь к победам, но и шанс стать востребованным судьей.

Инна не ограничивалась только национальными событиями - уже в 2016 году она была судьей на Colibri Europe в Латвии, где оценивала участников как в базовых, так и в креативных номинациях, включая "Создание образа". Глубокие знания по колористике, внимание к деталям и умение работать со взглядом помогли ей завоевать авторитет и на международном уровне.

В 2016-2019 годах Инна также проявила себя как профессиональный судья на чемпионатах в Норвегии, Италии и Франции. Кстати, в Италии она не только судила, но и помогала создавать учебные материалы и проводила мастер-классы.

Начиная с участия в локальных чемпионатах, сегодня Инна Харламова - преподаватель и международный судья, которую приглашают на самые разные профильные события. И ее стратегия довольно четкая: участие в конкурсах, развитие уникальных навыков и знаний, которых нет у большинства коллег, - и именно тогда вас начнут воспринимать как эксперта, заслуживающего доверия в оценке других.

От подиума - к влиянию на индустрию

Участие в международных чемпионатах и лэш-конкурсах является мощным толчком для карьеры, уверена Инна Харламова. Это способ привлечь внимание к своим навыкам, расширить профессиональные связи и тренировать собственную выдержку в экстремальных условиях, где важно проявлять креатив и отточенную технику. Начиная даже с простых региональных мероприятий, мастер может дойти до международных престижных чемпионатов, после которых откроется новый этап карьеры. Залог победы - многосторонняя подготовка и постоянный рост мастерства. Именно такие усилия не остаются незамеченными и приводят в итоге к тому, что лэшмейкер сам становится судьей, чье мнение определяет будущее индустрии.