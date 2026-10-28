Від творців "Тихої Нави": стартували зйомки детективного Original-серіалу Київстар ТБ "Болотник"

Що відомо про новий серіал

Після "Тихої Нави" команда Київстар ТБ та SFERA FILM продовжують співпрацю над новою історією, сповненою таємниць, психологічної напруги й несподіваних сюжетних поворотів.

"Болотник" стане ще одним проєктом у лінійці оригінального українського контенту Київстар ТБ. Новий серіал поєднає напружене кримінальне розслідування, психологічну драму та атмосферу містичного трилера, у якому межа між давніми легендами й реальними злочинами поступово стирається.

"Ми послідовно розвиваємо власне серіальне виробництво Київстар ТБ та інвестуємо в українські історії, які здатні захоплювати глядача з перших хвилин і тримати в напрузі до фіналу. Після "Тихої Нави" ми продовжуємо розвивати напрямок гостросюжетних детективів і психологічних трилерів. "Болотник" - це не лише розслідування загадкових злочинів, а й історія про провину, втрату та спробу повернутися до життя після пережитої трагедії", - коментує Director of Content Strategy Київстар ТБ Наталія Панченко.

Продюсерами "Болотника" виступають Анна Гончар та Дмитро Сафановський, виробництвом проєкту займається продакшен SFERA FILM. Це вже другий Original-серіал Київстар ТБ, створений у співпраці зі SFERA FILM.

Першою спільною роботою стала "Тиха Нава" - один із найпомітніших українських серіальних проєктів 2026 року. Цього разу автори занурюють глядачів у світ невеликого селища, де давні повір'я, страх і багаторічне мовчання приховують небезпечні таємниці.

"Після виходу "Тихої Нави" ми побачили, наскільки глядачам відгукнулася ця історія - її атмосфера, візуальна мова, стиль зйомки та багатошаровість. Для нас це стало важливим підтвердженням того, що українська аудиторія готова до сміливих жанрових проєктів, які виходять за межі звичних форматів. Тому сьогодні ми з особливим натхненням розпочинаємо роботу над "Болотником" - детективним трилером, який триматиме глядача в напрузі до фіналу", - зазначає продюсерка проєкту Анна Гончар.

Про ще серіал і хто у ролях

За сюжетом, студентка факультету журналістики Дар'я Мельник, донька колишнього військового Павла Мельника, вирушає до селища Очеретне, щоб зробити сюжет про таємниче зникнення кількох дівчат. Коли Дар'я сама раптово зникає, Мельник вирушає до Очеретного на пошуки доньки.

Занурюючись у таємниці громади, де кожен має що приховати, Мельник дізнається моторошну історію маніяка на прізвисько Болотник, якого деякі місцеві вважають ледь не міфічним духом боліт.

Окремої уваги заслуговує акторський склад "Болотника", який об’єднав представників різних поколінь українського кіно, театру та телебачення. Серед них - Олександр Кобзар, Костянтин Октябрський, Сергій Дерев'янко, Марія Висневська, Катерина Варченко, Остап Ступка, Слава Бабенков, Ігор Колтовський та інші.

Над серіалом працює творча команда: режисер проєкту - Олександр Кирієнко, оператор-постановник - Сергій Ревуцький, автор сценарію - Андрій Виштак.

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Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів - для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Довідка:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua