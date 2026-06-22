Від цього залежить пенсія: хто з пенсіонерів має підтвердити право на виплати

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій або перебувають за кордоном, мають дотримуватися певних вимог для отримання українських виплат. Головна умова - підтвердження того, що ви не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
Головне:
Якщо ви перебуваєте на підконтрольній Україні території або за кордоном, ви можете обрати найзручніший для вас варіант:
1. Онлайн через вебпортал ПФУ
Це найшвидший спосіб для тих, хто має доступ до інтернету.
2. Під час відеоідентифікації
Якщо ви проходите ідентифікацію через відеозв'язок з працівником Пенсійного фонду, інформацію про неотримання виплат від РФ буде зафіксовано в рішенні за результатом цієї зустрічі.
3. Поштовим відправленням
Це варіант для тих, хто перебуває за кордоном або не має змоги скористатися інтернетом.
4. Особисто в сервісному центрі
Ви можете подати паперову заяву у будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Як зазначають у ПФУ, вимога щодо неотримання виплат від РФ стосується всіх, хто виїхав з тимчасово окупованої території, незалежно від тривалості перебування там. Це обов'язкова умова для продовження отримання української пенсії.
Достатньо подати повідомлення один раз. Повторно звертатися до ПФУ потрібно лише у разі зміни обставин (наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від органів окупаційної влади).