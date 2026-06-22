Від цього залежить пенсія: хто з пенсіонерів має підтвердити право на виплати

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Хто має підтвердити: Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію або за кордон.

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію або за кордон. Обов'язкова вимога: Ви повинні засвідчити, що не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади РФ.

Ви повинні засвідчити, що не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади РФ. Періодичність: Повідомлення подається лише один раз. Повторно це робити не потрібно, якщо не змінилися обставини.

Повідомлення подається лише один раз. Повторно це робити не потрібно, якщо не змінилися обставини. Наслідки: Невиконання цієї вимоги може вплинути на продовження виплат в Україні.

Як повідомити Пенсійний фонд: 4 доступні способи

Якщо ви перебуваєте на підконтрольній Україні території або за кордоном, ви можете обрати найзручніший для вас варіант:

1. Онлайн через вебпортал ПФУ

Це найшвидший спосіб для тих, хто має доступ до інтернету.

Перейдіть на офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.

Авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпису.

Надішліть заяву про призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії, в якій обов'язково зазначте інформацію про неотримання виплат від РФ.

2. Під час відеоідентифікації

Якщо ви проходите ідентифікацію через відеозв'язок з працівником Пенсійного фонду, інформацію про неотримання виплат від РФ буде зафіксовано в рішенні за результатом цієї зустрічі.

3. Поштовим відправленням

Це варіант для тих, хто перебуває за кордоном або не має змоги скористатися інтернетом.

Надішліть повідомлення (у довільній формі) або заяву до територіального органу ПФУ, де ви перебуваєте на обліку.

Важливо: Разом із заявою необхідно надіслати посвідчення про перебування в живих.

4. Особисто в сервісному центрі

Ви можете подати паперову заяву у будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, вимога щодо неотримання виплат від РФ стосується всіх, хто виїхав з тимчасово окупованої території, незалежно від тривалості перебування там. Це обов'язкова умова для продовження отримання української пенсії.

Достатньо подати повідомлення один раз. Повторно звертатися до ПФУ потрібно лише у разі зміни обставин (наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від органів окупаційної влади).