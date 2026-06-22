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Від цього залежить пенсія: хто з пенсіонерів має підтвердити право на виплати

10:11 22.06.2026 Пн
2 хв
Яку інформацію потрібно надати ПФУ, щоб не втратити пенсію
aimg Ірина Гамерська
Фото: хто з пенсіонерів має підтвердити право на виплати (Getty Images)

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій або перебувають за кордоном, мають дотримуватися певних вимог для отримання українських виплат. Головна умова - підтвердження того, що ви не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

Головне:

  • Хто має підтвердити: Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію або за кордон.
  • Обов'язкова вимога: Ви повинні засвідчити, що не отримуєте пенсію від органів окупаційної влади РФ.
  • Періодичність: Повідомлення подається лише один раз. Повторно це робити не потрібно, якщо не змінилися обставини.
  • Наслідки: Невиконання цієї вимоги може вплинути на продовження виплат в Україні.

Як повідомити Пенсійний фонд: 4 доступні способи

Якщо ви перебуваєте на підконтрольній Україні території або за кордоном, ви можете обрати найзручніший для вас варіант:

1. Онлайн через вебпортал ПФУ

Це найшвидший спосіб для тих, хто має доступ до інтернету.

  • Перейдіть на офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.
  • Авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпису.
  • Надішліть заяву про призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії, в якій обов'язково зазначте інформацію про неотримання виплат від РФ.

2. Під час відеоідентифікації

Якщо ви проходите ідентифікацію через відеозв'язок з працівником Пенсійного фонду, інформацію про неотримання виплат від РФ буде зафіксовано в рішенні за результатом цієї зустрічі.

3. Поштовим відправленням

Це варіант для тих, хто перебуває за кордоном або не має змоги скористатися інтернетом.

  • Надішліть повідомлення (у довільній формі) або заяву до територіального органу ПФУ, де ви перебуваєте на обліку.
  • Важливо: Разом із заявою необхідно надіслати посвідчення про перебування в живих.

4. Особисто в сервісному центрі

Ви можете подати паперову заяву у будь-якому зручному для вас сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, вимога щодо неотримання виплат від РФ стосується всіх, хто виїхав з тимчасово окупованої території, незалежно від тривалості перебування там. Це обов'язкова умова для продовження отримання української пенсії.

Достатньо подати повідомлення один раз. Повторно звертатися до ПФУ потрібно лише у разі зміни обставин (наприклад, якщо пенсіонер таки почав отримувати виплати від органів окупаційної влади).

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