От этого зависит пенсия: кто из пенсионеров должен подтвердить право на выплаты

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Кто должен подтвердить: пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию или за границу.

пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию или за границу. Обязательное требование: Вы должны подтвердить, что не получаете пенсию от органов оккупационной власти РФ.

Вы должны подтвердить, что не получаете пенсию от органов оккупационной власти РФ. Периодичность: Сообщение подается только один раз. Повторно это делать не нужно, если обстоятельства не изменились.

Сообщение подается только один раз. Повторно это делать не нужно, если обстоятельства не изменились. Последствия: Невыполнение этого требования может повлиять на продолжение выплат в Украине.

Как уведомить Пенсионный фонд: 4 доступных способа

Если вы находитесь на подконтрольной Украине территории или за рубежом, вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант:

1. Онлайн через веб-портал ПФУ

Это самый быстрый способ для тех, у кого есть доступ к интернету.

Перейдите на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ.

Авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или "Дія.Підпису".

Отправьте заявление о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии, в котором обязательно укажите информацию о неполучении выплат от РФ.

2. Во время видеоидентификации

Если вы проходите идентификацию посредством видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда, информация о неполучении выплат от РФ будет зафиксирована в решении по итогам этой встречи.

3. По почте

Это вариант для тех, кто находится за границей или не имеет возможности воспользоваться интернетом.

Отправьте сообщение (в произвольной форме) или заявление в территориальный орган ПФУ, где вы стоите на учете.

Важно: Вместе с заявлением необходимо отправить справку о том, что вы живы.

4. Лично в сервисном центре

Вы можете подать бумажное заявление в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как отмечают в ПФУ, требование о неполучении выплат от РФ касается всех, кто выехал с временно оккупированной территории, независимо от продолжительности пребывания там. Это обязательное условие для продолжения получения украинской пенсии.

Достаточно подать уведомление один раз. Повторно обращаться в ПФУ нужно только в случае изменения обстоятельств (например, если пенсионер все-таки начал получать выплаты от органов оккупационных властей).