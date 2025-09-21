Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Погода в Україні

Протягом вихідних 27-28 вересня в Україні очікується різке похолодання і вологість, з опадами переважно у вигляді дощу, але в горах - можливий мокрий сніг.

У Карпатах снігові опади можливі лише на значній висоті, і ймовірність "снігової фази" не пошириться на низовини.

"Бабине літо" цьогоріч може стати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.