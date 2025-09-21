От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Погода в Украине

В течение выходных 27-28 сентября в Украине ожидается резкое похолодание и влажность, с осадками преимущественно в виде дождя, но в горах - возможен мокрый снег.

В Карпатах снежные осадки возможны лишь на значительной высоте, и вероятность "снежной фазы" не распространится на низменности.

"Бабье лето" в этом году может стать в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать. Больше о погоде осенью - в материале РБК-Украина.