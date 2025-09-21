RU

Общество Образование Деньги Изменения

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22-25 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новая неделя в Украине начнется с солнца и тепла, без осадков в большинстве регионов. Уже со среды дожди принесут резкое похолодание, особенно на западе и севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 22 сентября, в Украине будет небольшая облачность, но дождей не ожидается.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +24 до +27 градусов.

Дожди во вторник, 23 сентября, накроют лишь несколько областей на западе Украины - Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +25 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +25 градусов.

Уже в среду, 24 сентября, дожди ожидаются в половине областей на западе, севере и в центральной части Украины. Осадки принесут похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в восточных областях - от +25 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +18 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +20 градусов.

В четверг, 25 сентября, дожди отступят, но ожидается новое снижение температур.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в восточных областях - от +14 до +20 градусов;
  • в центральных областях - от +15 до +18 градусов;
  • в южных областях - от +18 до +20 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +19 градусов.

 

В конце недели в пятницу, 26 сентября, дождей не ожидается. Но погода не будет жаркой.

Столбики термометров днем ​​покажут:

  • в северных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в восточных областях - от +12 до +17 градусов;
  • в центральных областях - от +12 до +16 градусов;
  • в южных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +20 градусов.

 

 

Погода в Украине

В течение выходных 27-28 сентября в Украине ожидается резкое похолодание и влажность, с осадками преимущественно в виде дождя, но в горах - возможен мокрый снег.

В Карпатах снежные осадки возможны лишь на значительной высоте, и вероятность "снежной фазы" не распространится на низменности.

"Бабье лето" в этом году может стать в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать. Больше о погоде осенью - в материале РБК-Украина.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве