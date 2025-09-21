Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Новий тиждень в Україні розпочнеться з сонця та тепла, без опадів у більшості регіонів. Уже з середи дощі принесуть різке похолодання, особливо на заході та півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Наприкінці тижня у п'ятницю, 26 вересня, дощів не передбачається. Але погода не буде спекотною.

Вже у середу, 24 вересня, дощі очікують у половині областей на заході, півночі та у центральній частині України. Опади принесуть похолодання.

Дощі у вівторок, 23 вересня, накриють лише кілька областей на заході України - Волинській, Рівненській та Львівській областях.

У понеділок, 22 вересня, в Україні буде невелика хмарність, але дощів не очікується.

Погода в Україні

Протягом вихідних 27-28 вересня в Україні очікується різке похолодання і вологість, з опадами переважно у вигляді дощу, але в горах - можливий мокрий сніг.

У Карпатах снігові опади можливі лише на значній висоті, і ймовірність "снігової фази" не пошириться на низовини.

"Бабине літо" цьогоріч може стати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.