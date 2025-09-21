Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень
Новий тиждень в Україні розпочнеться з сонця та тепла, без опадів у більшості регіонів. Уже з середи дощі принесуть різке похолодання, особливо на заході та півночі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 22 вересня, в Україні буде невелика хмарність, але дощів не очікується.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +24 до +27 градусів;
- у східних областях - від +24 до +28 градусів;
- у центральних областях - від +24 до +27 градусів;
- у південних областях - від +25 до +27 градусів;
- у західних областях - від +24 до +27 градусів.
Дощі у вівторок, 23 вересня, накриють лише кілька областей на заході України - Волинській, Рівненській та Львівській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +22 до +26 градусів;
- у східних областях - від +25 до +28 градусів;
- у центральних областях - від +24 до +27 градусів;
- у південних областях - від +23 до +27 градусів;
- у західних областях - від +19 до +25 градусів.
Вже у середу, 24 вересня, дощі очікують у половині областей на заході, півночі та у центральній частині України. Опади принесуть похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +14 до +17 градусів;
- у східних областях - від +25 до +28 градусів;
- у центральних областях - від +18 до +25 градусів;
- у південних областях - від +25 до +27 градусів;
- у західних областях - від +14 до +20 градусів.
У четвер, 25 вересня, дощі відступлять, але очікується нове зниження температур.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +14 до +17 градусів;
- у східних областях - від +14 до +20 градусів;
- у центральних областях - від +15 до +18 градусів;
- у південних областях - від +18 до +20 градусів;
- у західних областях - від +14 до +19 градусів.
Наприкінці тижня у п'ятницю, 26 вересня, дощів не передбачається. Але погода не буде спекотною.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +13 до +16 градусів;
- у східних областях - від +12 до +17 градусів;
- у центральних областях - від +12 до +16 градусів;
- у південних областях - від +14 до +17 градусів;
- у західних областях - від +14 до +20 градусів.
Протягом вихідних 27-28 вересня в Україні очікується різке похолодання і вологість, з опадами переважно у вигляді дощу, але в горах - можливий мокрий сніг.
У Карпатах снігові опади можливі лише на значній висоті, і ймовірність "снігової фази" не пошириться на низовини.
"Бабине літо" цьогоріч може стати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.