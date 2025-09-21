ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Україна , Неділя 21 вересня 2025 18:30
UA EN RU
Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на 22-26 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Новий тиждень в Україні розпочнеться з сонця та тепла, без опадів у більшості регіонів. Уже з середи дощі принесуть різке похолодання, особливо на заході та півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 22 вересня, в Україні буде невелика хмарність, але дощів не очікується.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +27 градусів.

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Дощі у вівторок, 23 вересня, накриють лише кілька областей на заході України - Волинській, Рівненській та Львівській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +25 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +25 градусів.

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Вже у середу, 24 вересня, дощі очікують у половині областей на заході, півночі та у центральній частині України. Опади принесуть похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +14 до +17 градусів;
  • у східних областях - від +25 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +18 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +14 до +20 градусів.

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

У четвер, 25 вересня, дощі відступлять, але очікується нове зниження температур.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +14 до +17 градусів;
  • у східних областях - від +14 до +20 градусів;
  • у центральних областях - від +15 до +18 градусів;
  • у південних областях - від +18 до +20 градусів;
  • у західних областях - від +14 до +19 градусів.

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Наприкінці тижня у п'ятницю, 26 вересня, дощів не передбачається. Але погода не буде спекотною.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13 до +16 градусів;
  • у східних областях - від +12 до +17 градусів;
  • у центральних областях - від +12 до +16 градусів;
  • у південних областях - від +14 до +17 градусів;
  • у західних областях - від +14 до +20 градусів.

Від тепла до різкого холоду: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Погода в Україні

Протягом вихідних 27-28 вересня в Україні очікується різке похолодання і вологість, з опадами переважно у вигляді дощу, але в горах - можливий мокрий сніг.

У Карпатах снігові опади можливі лише на значній висоті, і ймовірність "снігової фази" не пошириться на низовини.

"Бабине літо" цьогоріч може стати у жовтні - це період сухої та теплої погоди після похолодання і волога атмосфера не домінуватиме. Більше про погоду восени - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто