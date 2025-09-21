От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Новая неделя в Украине начнется с солнца и тепла, без осадков в большинстве регионов. Уже со среды дожди принесут резкое похолодание, особенно на западе и севере страны.

В конце недели в пятницу, 26 сентября, дождей не ожидается. Но погода не будет жаркой.

Уже в среду, 24 сентября, дожди ожидаются в половине областей на западе, севере и в центральной части Украины. Осадки принесут похолодание.

Дожди во вторник, 23 сентября, накроют лишь несколько областей на западе Украины - Волынской, Ровенской и Львовской областях.

В понедельник, 22 сентября, в Украине будет небольшая облачность, но дождей не ожидается.

В течение выходных 27-28 сентября в Украине ожидается резкое похолодание и влажность, с осадками преимущественно в виде дождя, но в горах - возможен мокрый снег.

В Карпатах снежные осадки возможны лишь на значительной высоте, и вероятность "снежной фазы" не распространится на низменности.

"Бабье лето" в этом году может стать в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать.