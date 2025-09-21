ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 18:30
UA EN RU
От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22-25 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новая неделя в Украине начнется с солнца и тепла, без осадков в большинстве регионов. Уже со среды дожди принесут резкое похолодание, особенно на западе и севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 22 сентября, в Украине будет небольшая облачность, но дождей не ожидается.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +24 до +27 градусов.

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Дожди во вторник, 23 сентября, накроют лишь несколько областей на западе Украины - Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +25 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +25 градусов.

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Уже в среду, 24 сентября, дожди ожидаются в половине областей на западе, севере и в центральной части Украины. Осадки принесут похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в восточных областях - от +25 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +18 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +20 градусов.

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В четверг, 25 сентября, дожди отступят, но ожидается новое снижение температур.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в восточных областях - от +14 до +20 градусов;
  • в центральных областях - от +15 до +18 градусов;
  • в южных областях - от +18 до +20 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +19 градусов.

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В конце недели в пятницу, 26 сентября, дождей не ожидается. Но погода не будет жаркой.

Столбики термометров днем ​​покажут:

  • в северных областях - от +13 до +16 градусов;
  • в восточных областях - от +12 до +17 градусов;
  • в центральных областях - от +12 до +16 градусов;
  • в южных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +20 градусов.

От тепла до резкого холода: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Погода в Украине

В течение выходных 27-28 сентября в Украине ожидается резкое похолодание и влажность, с осадками преимущественно в виде дождя, но в горах - возможен мокрый снег.

В Карпатах снежные осадки возможны лишь на значительной высоте, и вероятность "снежной фазы" не распространится на низменности.

"Бабье лето" в этом году может стать в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать. Больше о погоде осенью - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город