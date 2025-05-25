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Загадка стародавнього Києва: чому головні ворота столиці назвали Золотими

Київ, Неділя 25 травня 2025 09:00
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Загадка стародавнього Києва: чому головні ворота столиці назвали Золотими Золоті ворота (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Золоті ворота – одна з головних архітектурних загадок Києва. Їх збудували в XI столітті як парадний в’їзд до Верхнього міста, і з того часу вони стали не лише стратегічною спорудою, а й потужним символом столиці.

Але чому ці ворота назвали саме Золотими? Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла науковиця "Музею історії Києва" Наталія Пінчук.

Чому Золоті ворота так назвали

"Парадним входом у верхнє місто були Золоті ворота, які збудували в XI столітті. Є кілька версій, чому їх так назвали. Найбільш ймовірна тому, що Київ рівнявся на Константинополь, хотів бути схожим на нього. Тому назва може бути аналогією до константинопольських воріт, так само як і Софія була названа по аналогії до константинопольського собору", – розповіла Наталія Пінчук.

Згідно із другою теорією, колись за в’їзд у місто платили мито 1 золотий.

"Але це, скоріш, фольклорна версія. Третя теорія – над брамою була позолочена церква, тому й Золоті ворота", – додала музейниця.

Зазначимо, що ця надбрамна церква згадується у літописі "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона. Надбрамна церква мала служити "небесному захисту міста", але була й звичайним храмом – тут мали молитися гості міста.

Загадка стародавнього Києва: чому головні ворота столиці назвали ЗолотимиЗолоті ворота, 1870-ті роки (ілюстрація: engraved by Charles Laplante after Achille-Louis-Joseph Sirouy)

Зазначимо, що достеменно невідомо, який вигляд мали ворота. Дослідники вважають, що ширина головного об'єму становила 10,5 м, висота 13,36 м, довжина 17,65 м.

До 1982-го Золоті ворота були руїнами. Спеціально до святкування дня Києва міська влада провела "реконструкцію" – звела павільйон у давньоруському стилі й відтворили фрагменти валу з дерев'яним укріпленням. Усередині будівлі розмістили музей.

Загадка стародавнього Києва: чому головні ворота столиці назвали ЗолотимиЗолоті ворота виглядають "золотими" від вечірнього підсвічування (фото: Kiyanka)

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