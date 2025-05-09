Від "свята перемоги" до європейських цінностей: як змінився сенс 9 травня в Україні

Раніше 9 травня асоціювалося переважно з Другою світовою війною. Тепер цей день став символом цивілізаційного вибору України - бути частиною об'єднаної Європи.

РБК-Україна розповідає історію свята та його значення для Європи та України.

Чому саме 9 травня: європейський контекст

9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Робер Шуман виступив із декларацією, яка поклала початок створенню Європейського Союзу. Ідея полягала в тому, щоб передати контроль над вугіллям і сталлю Франції та Німеччини до спільного органу, аби зробити нову війну між європейськими державами "не лише немислимою, але й матеріально неможливою".

Цей день став точкою відліку для інтеграційних процесів на континенті, і з 1985 року офіційно відзначається як День Європи в усіх країнах-членах ЄС.

Як Україна долучилася до святкування

В Україні День Європи почали відзначати з 2003 року - згідно з указом президента Леоніда Кучми. Але святкували його у третю суботу травня, аби не "затьмарювати" 9 травня, яке залишалося офіційним святом перемоги в СРСР і пострадянських країнах.

Однак після 2014 року, з початком війни Росії проти України, вектор української ідентичності дедалі рішучіше зміщувався у бік Європи. І символічні дати теж стали переглядатися.

Зміна дати у 2023 році

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким офіційно переніс святкування Дня Європи в Україні на 9 травня, щоб синхронізувати його з європейською традицією. Цей крок став частиною ширшої політики деколонізації та відмови від радянської спадщини.

"Ми не святкуємо перемогу "над кимось", а разом із Європою стверджуємо цінності свободи, миру, поваги до людської гідності, які протистоять імперському реваншизму", - заявив тоді глава держави.

Це стало ще одним сигналом, що Україна бачить себе частиною європейської сім’ї - не лише політично, а й культурно.

Що означає День Європи для України сьогодні

У лютому 2022 року Україна подала заявку на вступ до ЄС, а вже у червні отримала статус кандидата. В умовах повномасштабної війни це набуло особливого значення. Європейські держави стали головними союзниками України - у військовій, гуманітарній і фінансовій сферах.

Святкування Дня Європи 9 травня в умовах війни - це не лише про солідарність з ЄС, але й про демонстрацію відмови від російських імперських наративів, які досі будуються довкола "великої перемоги" у Другій світовій.

Реакція суспільства

Перехід на європейську дату святкування зустрів переважно схвальну реакцію, особливо серед молоді та мешканців західних і центральних регіонів. У той же час на сході та півдні країни зміна дати подекуди викликала дискусії, адже там ще зберігається тяглість до традицій, закладених у СРСР.

Проте навіть там дедалі частіше лунає розуміння: 9 травня - це тепер про боротьбу за свободу сьогодні, а не лише згадка про перемогу 80 років тому.

День Європи як точка ідентичності

Нова дата стала ще одним кроком у трансформації української ідентичності. Тепер День Європи - це не про географію, а про цінності: демократію, верховенство права, права людини. І це цінності, за які українці воюють, гинуть і виборюють щодня.

У 2025 році Україна втретє офіційно відзначає День Європи 9 травня. У багатьох містах цього дня проходять тематичні заходи, просвітницькі кампанії, культурні події, а також акції солідарності з Європейським Союзом.