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"Від роти нічого не лишилося". Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)

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Неділя 02 квітня 2023 18:49
"Від роти нічого не лишилося". Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення) Ілюстративне фото: росіянин у перехопленні розповів про вдалу операцію ЗСУ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Батько повідомив свого сина-окупанта, що бачив відео із полоненими росіянами з його полку.

"Хохли зайшли, спочатку мінометами закидали, потім зайшли. Коротше, там від роти нічого не залишилося, мабуть, усі 200 та 15 - "300", і всі в полон", - відповів син.

Він також розповів, що загарбники збираються відмовлятися просуватися далі, якщо буде такий наказ.

Нагадаємо, у нещодавньому перехопленні розмови росіянин скаржився на постійні удари українських бійців.

Ще один окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування та постачання озброєнь.

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