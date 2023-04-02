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"От роты ничего не осталось". Оккупант рассказал об удачной операции ВСУ (перехват)

Новина українською →
Воскресенье 02 апреля 2023 18:49
"От роты ничего не осталось". Оккупант рассказал об удачной операции ВСУ (перехват) Иллюстративное фото: россиянин в перехвате рассказал об удачной операции ВСУ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал об успешной операции украинских защитников, в ходе которой было ликвидировано почти всю роту захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.

Отец сообщил своему сыну-оккупанту, что видел видео с пленными россиянами из его полка.

"Хохлы зашли, сначала минометами закидали, потом зашли. Короче, там от роты ничего не осталось, наверное, все 200 и 15 - "300", и все в плен", - ответил сын.

От также рассказал, что захватчики собираются отказываться продвигаться дальше, если будет такой приказ.

Напомним, в недавнем перехвате разговора россиянин жаловался на постоянные удары украинских бойцов.

Еще один оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал об отсутствии командования и снабжении вооружениями.

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