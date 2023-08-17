Від Росії може відколотися частина територій, - Каспаров

Від Росії у майбутньому може відколотися частина територій. Цьому повинна передувати перемога України у війні.

Екс-чемпіон світу з шахів вважає, що страх перед розпаду Росії часто є неконтрольованим та лежить в основі розрахунків деяких американських та європейських чиновників, які бояться посилення Китаю та хаосу в країні, яка має ядерну зброю.

На думку Каспарова, розпад Росії можливий, але після перемоги України у війні та поразки режиму диктатора Володимира Путіна.

"Потрібно виходити з того, що жодного іншого варіанту закінчення війни, окрім перемоги України, не існує. Все інше означає заморожування. Тобто війна не може закінчитися, поки Путін при владі. Падіння Путіна стане результатом поразки Росії у війні. Путінський крах неминучий після звільнення України саме тому, що режим не тримається, коли вождь втрачає свою легітимність", - зазначив опозиціонер.

Каспаров вважає ймовірним те, що від Росії у майбутньому можуть відколотися деякі території, зокрема Татарстан чи Чечня.

"На мій погляд, треба перестати боятися, що Росія зменшиться в розмірах. Я не прихильник тотального розпаду, хоча є багато людей, які вважають, що інакше не може бути. Найімовірніше, ідеальним сценарієм (якщо може бути ідеальний сценарій) була би перезаснування країни з розумінням того, що якийсь Татарстан захоче бути самостійним. Татарстан, Башкортостан, Чечня, можливо, ще хтось", - пояснив він.

Російський опозиціонер вважає, що зараз найважливішим завданням залишається закінчення війни. На його думку, диктатор Путін буде воювати "до останнього долара, до останнього солдата".

Прогнози про закінчення війни

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним. Подібну тезу також висловлював міністр оборони України Олексій Резніков.

При цьому у США та ЄС більш скептичні щодо термінів закінчення війни. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що потрібно готуватися до тривалої підтримки України.

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