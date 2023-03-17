Від РФ надходять лише погрози. Санду закликала депутатів зосередитись на вступі до ЄС

Під час виступу на засіданні парламенту Санду закликала депутатів поставити євроінтеграцію понад власні інтереси.

"Ми повинні дискутувати і дебатувати про форму реформ, але ми повинні будувати європейське життя для громадян", - заявила президент.

Президент зауважила, що навіть ті, хто виступає проти вступу до ЄС, самі ж часто подорожують європейськими країнами, володіють європейськими паспортами, а їхні діти навчаються там.

Водночас Санду розкритикувала зовнішню політику Росії щодо Молдови. За її словами від Кремля надходять лише погрози, ембарго та шантаж.

Під час виступу президента депутати від опозиції покинули засідання парламенту, однак Санду продовжила й зазначила, що жодна країна не повинна диктувати Молдові, як і що робити.

"Тільки в ЄС можна жити в процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не може увійти до ЄС. Але це не ілюзія, як би ви не були розчаровані, ми не переставили вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для благої мети - майбутнього наших дітей і нашої країни", - відзначила Санду.

Також президент додала, що Молдові не загрожує війна доти, доки Україна протистоїть російській агресії.