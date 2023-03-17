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От РФ поступают только угрозы. Санду призвала депутатов сосредоточиться на вступлении в ЕС

Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Молдавские депутаты должны сосредоточиться на вступлении страны в ЕС, поскольку от России поступают только угрозы и шантаж.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Во время выступления на заседании парламента Санду призвала депутатов поставить евроинтеграцию выше собственных интересов.

"Мы должны дискутировать и дебатировать о форме реформ, но мы должны строить европейскую жизнь для граждан", - заявила президент.

Президент отметила, что даже те, кто выступает против вступления в ЕС, сами же часто путешествуют по европейским странам, обладают европейскими паспортами, а их дети учатся там.

В то же время Санду раскритиковала внешнюю политику России в отношении Молдовы. По ее словам от Кремля поступают только угрозы, эмбарго и шантаж.

Во время выступления президента депутаты от оппозиции покинули заседание парламента, однако Санду продолжила и отметила, что ни одна страна не должна диктовать Молдове, как и что делать.

"Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не может войти в ЕС. Но это не иллюзия, как бы вы ни были разочарованы, мы не переставили верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для благой цели - будущего наших детей и нашей страны", - отметила Санду.

Также президент добавила, что Молдове не грозит война до тех пор, пока Украина противостоит российской агрессии.

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