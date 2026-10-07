Україна уразила цілі у трьох регіонах РФ та Чорному морі, - Зеленський

Україна протягом доби завдала ударів по цілях РФ у трьох регіонах та Чорному морі. Серед них - два нафтові об'єкти та полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис у Facebook президента України Володимира Зеленського.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну", - зазначив президент.

Під ударом опинилися два нафтові об'єкти та полігон. Вони розташовані у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії.

Окремо глава держави зазначив, що Україна також завдала удару в Чорному морі.