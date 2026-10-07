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Україна уразила цілі у трьох регіонах РФ та Чорному морі, - Зеленський

11:38 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Україна уразила цілі у трьох регіонах РФ та Чорному морі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна протягом доби завдала ударів по цілях РФ у трьох регіонах та Чорному морі. Серед них - два нафтові об'єкти та полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис у Facebook президента України Володимира Зеленського.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну", - зазначив президент.

Під ударом опинилися два нафтові об'єкти та полігон. Вони розташовані у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії.

Окремо глава держави зазначив, що Україна також завдала удару в Чорному морі.

Нагадуємо, у ніч проти 7 жовтня Росія заявила про масштабну атаку українських безпілотників. За даними Міноборони РФ, російська ППО нібито знищила та перехопила 311 БПЛА.

Російське відомство заявило про роботу ППО одразу у 17 регіонах, а також над окупованим Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

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