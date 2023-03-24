Від ракет до запчастин. Пентагон на тлі війни в Україні вирішив збільшити свої запаси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, постачання зброї в Україну продемонстрували відразу дві проблеми Пентагону. Одна з них недостатні запаси деяких видів озброєння, а також повільні темпи та малі об'єми оборонної промисловості.

Видання пояснює, що після закінчення холодної війни США та Європа призупинили гонку озброєнь, але тепер відходять від цих принципів. Тому у США вирішили збільшити оборонні бюджети, аби спонукати виробників розширювати промислові потужності.

"Бюджети закупівель зростають. Військові пропонують постачальникам багаторічні контракти, щоб спонукати компанії вкладати більше коштів у свої виробничі потужності, і направляють команди для усунення вузьких місць у поставках", - йдеться у матеріалі.

NYT наголошує, що зараз однією з головним проблем залишається виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Крім того, є проблеми з формування запасів ракет, систем ППО і протиартилерійських радарів.

Зазначається, що за перші 10 місяців повномасштабної війни США передали Україні зі своїх запасів стільки Stinger, що для їх виробництва знадобиться 13 років, а Javelin - 5 років.

Серія навчань військових показала, що у разі прямої війни з Китаєм у США закінчаться протикорабельні ракети великої дальності приблизно за тиждень. Крім того, з'ясувалося, що Пентагон має недостатню кількість твердопаливних ракетних двигунів, які необхідні для високоточних ракетних систем. У 1995 році їх виробляли 6 заводів, зараз - лише 2.

NYT зазначає, що є США виявили проблеми і з більш простими матеріалами, наприклад, шарикопідшипників, які використовуються в багатьох видах військової техніки.

У виданні припускають, що попередні конфлікти, у яких брали участь США, були швидкоплинними та не такими інтенсивними, тому не змогли підсвітити ці проблеми. Також після холодної війни у США почали більше говорити про те, що потрібну кількість снарядів завжди можна зробити у разі потреби. Водночас Вашингтон більше закуповував дороговартісні кораблі та літаки.