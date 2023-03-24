Від ракет до запчастин. Пентагон на тлі війни в Україні вирішив збільшити свої запаси
Пентагон на тлі війни в Україні провів ревізію власних запасів, зокрема і зброї. США виявили проблему недостатньої потужності американської військової промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, постачання зброї в Україну продемонстрували відразу дві проблеми Пентагону. Одна з них недостатні запаси деяких видів озброєння, а також повільні темпи та малі об'єми оборонної промисловості.
Видання пояснює, що після закінчення холодної війни США та Європа призупинили гонку озброєнь, але тепер відходять від цих принципів. Тому у США вирішили збільшити оборонні бюджети, аби спонукати виробників розширювати промислові потужності.
"Бюджети закупівель зростають. Військові пропонують постачальникам багаторічні контракти, щоб спонукати компанії вкладати більше коштів у свої виробничі потужності, і направляють команди для усунення вузьких місць у поставках", - йдеться у матеріалі.
NYT наголошує, що зараз однією з головним проблем залишається виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Крім того, є проблеми з формування запасів ракет, систем ППО і протиартилерійських радарів.
Зазначається, що за перші 10 місяців повномасштабної війни США передали Україні зі своїх запасів стільки Stinger, що для їх виробництва знадобиться 13 років, а Javelin - 5 років.
Серія навчань військових показала, що у разі прямої війни з Китаєм у США закінчаться протикорабельні ракети великої дальності приблизно за тиждень. Крім того, з'ясувалося, що Пентагон має недостатню кількість твердопаливних ракетних двигунів, які необхідні для високоточних ракетних систем. У 1995 році їх виробляли 6 заводів, зараз - лише 2.
NYT зазначає, що є США виявили проблеми і з більш простими матеріалами, наприклад, шарикопідшипників, які використовуються в багатьох видах військової техніки.
У виданні припускають, що попередні конфлікти, у яких брали участь США, були швидкоплинними та не такими інтенсивними, тому не змогли підсвітити ці проблеми. Також після холодної війни у США почали більше говорити про те, що потрібну кількість снарядів завжди можна зробити у разі потреби. Водночас Вашингтон більше закуповував дороговартісні кораблі та літаки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пентагон поповнить свої арсенали на 1,2 млрд доларів після передачі зброї Україні.
Також повідомлялося, що президент США Джо Байден хоче отримати рекордний оборонний бюджет на наступний рік.
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