Пентагон пополнит свои арсеналы на 1,2 млрд долларов после передачи оружия Украине
Министерство обороны США решило пополнить запасы оружия, которое присылали Украине как военную помощь. Для этого из бюджета выделили более 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.
"Министерство обороны уже заключило контракт с рядом производителей, чтобы вернуть военным частям то, что у них было отобрано, чтобы поддержать Украину", - говорится в сообщении.
Сумма заключенных оборонных контрактов составляет около 1,2 млрд долларов. Из них 352 млн пойдут на закупку ракет Javelin. Еще 624 млн - на замену ракет Stinger и 33 млн - на замену систем HIMARS.
Также в Пентагоне отметили, что Украине выделили военную помощь на 14,5 млрд долларов. Часть вооружения была закуплена напрямую у производителей, а другое оборудование стоимостью 12,5 млрд долларов выделили из запасов американской армии. Речь идет об противотанковых системах Javelin, ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS и беспилотниках Switchblade.
Напомним, недавно президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 млн долларов.
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