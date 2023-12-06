Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ

Ліквідація Киви

Сьогодні ввечері російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї знайшли тіло українського екс-нардепа Іллі Киви. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили загибель зрадника, а також повідомили, що це була спецоперація СБУ.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела видання.

Загибель Киви підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Так, можемо підтвердити, що Ківа "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Хто такий Ілля Кива

Вперше широкому загалу стало відомо про уродженця Полтави Іллю Киву у 2014 році, коли тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив його заступником начальника Управління МВС в Донецькій області. Також Кива встиг попрацювати в УМВС в Херсонській області, де займався врегулюванням конфлікту з учасниками економічної блокади окупованого Криму.

Також Кива кілька місяців очолював Департамент протидії наркозлочинності, але був переведений зі скандалом. А з жовтня 2016 року по червень 2017 року він обіймав посаду радника Авакова.

Фото: Ілля Кива та Арсен Аваков (tsn.ua)

Після служби в зоні АТО Кива створив "Всеукраїнський союз ветеранів АТО", а також встиг покерувати полтавським осередком "Правого сектора" та став головою Соціалістичної партії України.

Навесні 2019 року Кива балотувався в президенти, отримавши на виборах 0,03% голосів. А вже у серпні 2019 року він пройшов до Верховної ради за списком проросійської партії ОПЗЖ та став членом правоохоронного парламентського комітету. Перебуваючи в ОПЗЖ, Кива став близьким соратником ще одного нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Кива та державна зрада

Незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну Кива виїхав до Іспанії, а потім перебрався до РФ. Там він ходив на російські пропагандистські канали та брав участь в ток-шоу, поширюючи антиукраїнські тези та наративи.

У день вторгнення РФ Кива заявив в ефірі російського телебачення, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього", а також, що українському народу "потрібне звільнення".

У березні 2022 року Киву виключили зі складу парламентської фракції ОПЗЖ та позбавили депутатського мандату. А вже у квітні того ж року на Киву завели кримінальну справу за фактом державної зради. У листопаді 2023 року суд визнав Киву заочно винним, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.

Скандали за участі Киви

У квітні 2016 року Кива налякав пасажирів потягу Львів-Київ своїм пістолетом, який той носив без кобури за ремнем. Пасажири навіть писали заяву до поліції. Згодом у мережі публікували фото Киви, що ходив Києвом зі зброєю без кобури.

У листопаді 2019 року Кива погрожував перехожому "відрізати голову" за питання про його охорону. Сам же Кива після цього заявляв, що навколо нього "бігала група провокаторів".

У січні 2022 року Кива побився з ветераном війни Михайлом Майманом в київському ресторані "Моссо".У мережі публікували відео, як Кива підійшов до чоловіка і після обміну репліками вдарив того головою, але отримав у відповідь.

Фото: Віктор Медведчук та Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2021 році Кива вляпався у скандал з захистом дисертації у Державному інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Так, Кива захистив дисертацію на ступінь кандидата наук, але журналісти запідозрили його у недоброчесності. Зрештою науковий ступінь він так і не отримав.

Загалом, за час свого життя Кива став учасником багатьох скандалів. Тут і аморальна поведінка в парламенті, і привітання російського диктатора Володимира Путіна з днем народження, і листування з Жириновським, і українофобні заяви, і фіктивна оренда жомової ями у Полтавській області для відмивання грошей.

Кива не перший

Кива не перший зрадник та пропагандист, який загинув "за дивних обставин" за час повномасштабної війни. Так, незадовго до звільнення Херсону на окупованому лівобережжі Херсонської області загинув колаборант Кирило Стремоусов. За російською версією, він потрапив в ДТП, але на фотографіях на його автомобілі були помітні сліди від куль.

А у квітні цього року у Санкт-Петербурзі підірвали іншого зрадника - уродженця Макіївки Владлена Татарського, який у 2014 році долучився до проросійських бойовиків. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Татарський став так званим воєнкором, але цього загинув від вибуху в кафе в центрі Петербурга, де проводив творчу зустріч з читачами.

А сьогодні СБУ ліквідувала в Луганську "депутата Народної ради "ЛНР" Олега Попова. Він був причетний до вбивства українців.