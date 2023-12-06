От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ

Ликвидация Кивы

Сегодня вечером российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли тело украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Позже источники РБК-Украина подтвердили гибель предателя, а также сообщили, что это была спецоперация СБУ.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Кивы - спецоперация СБУ ", - отметили источники издания.

Гибель Кивы подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны.

"Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба постигнет других предателей Украины и приспешников путинского режима", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Кто такой Илья Кива

Впервые широкой публике стало известно об уроженце Полтавы Илье Киве в 2014 году, когда тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его заместителем начальника Управления МВД в Донецкой области. Также Кива успел поработать в УМВД Херсонской области, где занимался урегулированием конфликта с участниками экономической блокады оккупированного Крыма.

Также Кива несколько месяцев возглавлял Департамент противодействия наркопреступности, но был переведен со скандалом. А с октября 2016 по июнь 2017 года он занимал должность советника Авакова.

Фото: Илья Кива и Арсен Аваков (tsn.ua)

После службы в зоне АТО Кива создал "Всеукраинский союз ветеранов АТО", а также успел поруководить полтавским центром "Правого сектора" и стал главой Социалистической партии Украины.

Весной 2019 года Кива баллотировался в президенты, получив на выборах 0,03% голосов. А уже в августе 2019 он прошел в Верховную раду по списку пророссийской партии ОПЗЖ и стал членом правоохранительного парламентского комитета. Находясь в ОПЗЖ, Кива стал близким соратником еще одного нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Кива и государственная измена

Незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину Кива уехал в Испанию, а затем перебрался в РФ. Там он ходил на российские пропагандистские каналы и участвовал в ток-шоу, распространяя антиукраинские тезисы и нарративы.

В день вторжения РФ Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, проникнута нацизмом, и у нее нет будущего", а также, что украинскому народу "нужно освобождение".

В марте 2022 года Киву исключили из состава парламентской фракции ОПЗЖ и лишили депутатского мандата. А уже в апреле того же года в отношении Кивы возбудили уголовное дело по факту государственной измены. В ноябре 2023 года суд признал Киву заочно виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией имущества.

Скандалы с участием Кивы

В апреле 2016 года Кива напугал пассажиров поезда Львов-Киев своим пистолетом, который носил без кобуры за ремнем. Пассажиры даже писали заявление в полицию. В дальнейшем в сети публиковали фото Кивы, который ходил по Киеву с оружием без кобуры.

В ноябре 2019 года Кива угрожал прохожему "отрезать голову" за вопрос о его охране. Сам же Кива после этого заявлял, что вокруг него "бегала группа провокаторов".

В январе 2022 года Кива подрался с ветераном войны Михаилом Майманом в киевском ресторане "Моссо". В сети публиковали видео, как Кива подошел к мужчине и после обмена репликами ударил его головой, но получил в ответ.

Фото: Виктор Медведчук и Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2021 году Кива попал в скандал с защитой диссертации в Государственном институте подготовки кадров госслужбы занятости. Так, Кива защитил диссертацию на степень кандидата наук, но журналисты заподозрили его в неблагочестии. В итоге научную степень он так и не получил.

В общем, за время своей жизни Кива стал участником многих скандалов. Здесь и аморальное поведение в парламенте, и поздравление российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, и переписка с Жириновским, и украинофобные заявления, и фиктивная аренда жомовой ямы в Полтавской области для отмывания денег.

Кива не первый

Кива не первый предатель и пропагандист, погибший "при странных обстоятельствах" за время полномасштабной войны. Так незадолго до освобождения Херсона на оккупированном левобережье Херсонской области погиб коллаборант Кирилл Стремоусов. По российской версии, он попал в ДТП, но на фотографиях на его автомобиле были заметны следы от пуль.

А в апреле этого года в Санкт-Петербурге взорвали другого предателя - уроженца Макеевки Владлена Татарского, который в 2014 году присоединился к пророссийским боевикам. После начала полномасштабного вторжения РФ Татарский стал так называемым военкором, но погиб от взрыва в кафе в центре Петербурга, где проводил творческую встречу с читателями.

А сегодня СБУ ликвидировала в Луганске депутата Народного совета "ЛНР" Олега Попова, причастного к убийству украинцев.