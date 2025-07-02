Від ПСЖ до "Аль-Хіляля": всі пари та точний розклад 1/4 фіналу на Клубному чемпіонаті світу

Хто отримав останні путівки

Список претендентів на головний трофей Мундіаалю в ніч на 2 липня доповнили мадридський "Реал" та дортмундська "Боруссія".

Клуб Андрія Луніна у класичному європейському протистоянні мінімально здолав туринський "Ювентус" (1:0). Єдиний гол у матчі забив Гонсало Гарсія. Це був вже третій гол 21-річного вихованця "Реала" на турнірі. Український голкіпер традиційно провів поєдинок на лаві для запасних.

А останнім чвертьфіналістом стала "Боруссія", що переграла мексиканський "Монтеррей" (2:1). Форвард "Боруссії" Серу Гірассі оформив дубль, відзначившись двома голами вже до 24-ї хвилини поєдинку. В обох випадках результативні передачі йому віддав вінгер Карім Адеємі. Після перерви "Монтеррей" зміг відіграти один м'яч завдяки влучному удару Хермана Бертраме. Але не більше.

Хто з ким зустрінеться в чвертьфіналі

Таким чином, визначилися вісім учасників наступної стадії плей-офф. Серед них – п'ять європейських клубів, два представника Південної Америки та один – Азії. Серед окремих країн – по два представника мають Бразилія та Німеччина.

Клубний чемпіонат світу, чвертьфінал, розклад матчів

П'ятниця, 4 липня

22:00. "Флуміненсе" (Бразилія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Субота, 5 липня

04:00. "Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія)

19:00. ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

23:00. "Боруссія" Д (Німеччина) – "Реал" (Іспанія)

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)

онлайн на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.