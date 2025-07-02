Від ПСЖ до "Аль-Хіляля": всі пари та точний розклад 1/4 фіналу на Клубному чемпіонаті світу

На Клубному чемпіонаті світу в США визначилися всі учасники чвертьфінальної стадії.
Розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.
Список претендентів на головний трофей Мундіаалю в ніч на 2 липня доповнили мадридський "Реал" та дортмундська "Боруссія".
Клуб Андрія Луніна у класичному європейському протистоянні мінімально здолав туринський "Ювентус" (1:0). Єдиний гол у матчі забив Гонсало Гарсія. Це був вже третій гол 21-річного вихованця "Реала" на турнірі. Український голкіпер традиційно провів поєдинок на лаві для запасних.
А останнім чвертьфіналістом стала "Боруссія", що переграла мексиканський "Монтеррей" (2:1). Форвард "Боруссії" Серу Гірассі оформив дубль, відзначившись двома голами вже до 24-ї хвилини поєдинку. В обох випадках результативні передачі йому віддав вінгер Карім Адеємі. Після перерви "Монтеррей" зміг відіграти один м'яч завдяки влучному удару Хермана Бертраме. Але не більше.
Таким чином, визначилися вісім учасників наступної стадії плей-офф. Серед них – п'ять європейських клубів, два представника Південної Америки та один – Азії. Серед окремих країн – по два представника мають Бразилія та Німеччина.
Клубний чемпіонат світу, чвертьфінал, розклад матчів
П'ятниця, 4 липня
Субота, 5 липня
Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:
Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.
Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.
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