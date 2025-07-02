От ПСЖ до "Аль-Хиляля": все пары и точное расписание 1/4 финала на Клубном чемпионате мира

На Клубном чемпионате мира в США определились все участники четвертьфинальной стадии.
Расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Список претендентов на главный трофей Мундиаля в ночь на 2 июля дополнили мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия".
Клуб Андрея Лунина в классическом европейском противостоянии минимально одолел туринский "Ювентус" (1:0). Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия. Это был уже третий гол 21-летнего воспитанника "Реала" на турнире. Украинский голкипер традиционно провел поединок на скамейке запасных.
А последним четвертьфиналистом стала "Боруссия", переигравшая мексиканский "Монтеррей" (2:1). Форвард "Боруссии" Серу Гирасси оформил дубль, отметившись двумя голами уже к 24-й минуте поединка. В обоих случаях результативные передачи ему отдал вингер Карим Адееми. После перерыва "Монтеррей" смог отыграть один мяч благодаря точному удару Хермана Бертраме. Но не более.
Таким образом, определились восемь участников следующей стадии плей-офф. Среди них - пять европейских клубов, два представителя Южной Америки и один - Азии. Среди отдельных стран - по два представителя имеют Бразилия и Германия.
Клубный чемпионат мира, четвертьфинал, расписание матчей
Пятница, 4 июля
Суббота, 5 июля
Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:
Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.
Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.
Ранее УПЛ презентовала календарь на новый сезон, указав даты украинских Классических.
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