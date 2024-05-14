Від проходження ВЛК можна відмовитися? Пояснення юриста

Навіщо проходити ВЛК військовозобов'язаним

Медогляд військовозобов’язаних проводять за рішенням керівників ТЦК та СП ВЛК ТЦК та СП на збірних пунктах районних (міських) ТЦК та СП або у закладах охорони здоров’я комунальної чи державної форми власності лікарями, які включаються до складу ВЛК військкоматів.

Військово-лікарська експертиза – це медичний огляд призовників, військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби), військовозобов’язаних, резервістів (кандидатів у резервісти) та інших категорій, пояснює Катерина Аніщенко.

"Основні задачі військово-лікарської експертизи – добирати громадян, придатних за станом здоров'я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України та аналізувати результати медичного огляду, розробляти заходи щодо комплектування Збройних Сил особовим складом, придатним до військової служби за станом здоров'я", – каже адвокат.

Фото: Теоретично від проходження ВЛК можна відмовитись, однак на практиці не все так просто (armyinform.com.ua)

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК

Теоретично людина може відмовитись проходити ВЛК. Змусити її ніхто не може, якщо вона не хоче. Однак на практиці це буде нести за собою адміністративну відповідальність.

"По суті, якщо людина відмовляється проходити ВЛК, вона вважається повністю здоровою. І відповідно, на неї можна розраховувати як на майбутнього мобілізованого. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то вважається ухилянтом. Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є", – каже адвокат.

Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд. Це потрібно, щоб виявити у них можливі фізичні або психічні вади і щоб сформувати людський резерв, щоб держава мала в майбутньому можливість мобілізувати відповідну кількість осіб з урахуванням потреб ЗСУ та ситуації на фронті.

Крім того, в період воєнного стану відмова від проходження ВЛК суперечить нормам чинного законодавства, оскільки Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.

"Виходить, що законодавство не забороняє громадянину відмовитись від ВЛК, разом із тим встановлюючи відповідальність за таку відмову", – додає Катерина Аніщенко.