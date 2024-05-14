От прохождения ВВК можно отказаться? Пояснение юриста

Зачем проходить ВВК военнообязанным

Медосмотр военнообязанных проводят по решению руководителей ТЦК и СП ВВК ТЦК и СП на сборных пунктах районных (городских) ТЦК и СП или в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, которые включаются в состав ВВК военкоматов.

Военно-врачебная экспертиза – это медицинский осмотр призывников, военнослужащих и членов их семей (кроме членов семей военнослужащих срочной военной службы), военнообязанных, резервистов (кандидатов в резервисты) и других категорий, объясняет Катерина Анищенко.

"Основные задачи военно-врачебной экспертизы – подбирать граждан, пригодных по состоянию здоровья к военной службе, для укомплектования Вооруженных Сил Украины и анализировать результаты медицинского осмотра, разрабатывать мероприятия по комплектованию Вооруженных Сил личным составом, пригодным к военной службе по состоянию здоровья", – говорит адвокат.

Фото: Теоретически от прохождения ВВК можно отказаться, однако на практике не все так просто (armyinform.com.ua)

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

Теоретически, человек может отказаться проходить ВВК. Заставить ее никто не может, если он не хочет. Однако на практике это будет нести административную ответственность.

"По сути, если человек отказывается проходить ВЛК, он считается полностью здоровым. И соответственно, на него можно рассчитывать как на будущего мобилизованного. И если человек отказывается от мобилизации, то считается уклонистом. То есть прямого запрета отказаться от ВВК нет, но обязанность есть", – говорит адвокат.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Это необходимо, чтобы выявить у них возможные физические или психические изъяны и чтобы сформировать человеческий резерв, чтобы государство имело в будущем возможность мобилизовать соответствующее количество лиц с учетом потребностей ВСУ и ситуации на фронте.

Кроме того, в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года отмечено, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.

"Получается, что законодательство не запрещает гражданину отказаться от ВВК, вместе с тем устанавливая ответственность за такой отказ", – добавляет Катерина Анищенко.