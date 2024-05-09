Чи можна оскаржити придатність до служби в ЗСУ: пояснення юриста

Рішення щодо придатності до служби військовозобов'язаних виносять ВЛК. Якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок можна оскаржити – як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Теоретично оскаржити придатність до служби справді можливо, але це складна процедура, зауважує в коментарі РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Адвокат коротко описує алгоритм оскарження:

Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК. Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або принести до вищої ВЛК самостійно, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

"За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК)", – каже співрозмовниця.

В той же час судове оскарження здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити, зауважує Аніщенко.

"Але загалом можна сказати, що якщо військовозобов’язаний чи військовослужбовець вважає, що огляд проводився не ретельно, не було взяти до уваги скарги, що призвело до відсутності у рішенні комісії реальної картини стану здоров’я військового, він вправі оскаржити висновки ВЛК", – пояснює адвокат.