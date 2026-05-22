Від права до антикорупції. Які нові освітні програми відкривають в Каразіна

Головне: Ставка на оновлення: Замість створення нових факультетів, ХНУ імені В. Н. Каразіна фокусується на осучасненні самих освітніх програм, адаптуючи їх до умов війни та майбутньої відбудови.

Замість створення нових факультетів, ХНУ імені В. Н. Каразіна фокусується на осучасненні самих освітніх програм, адаптуючи їх до умов війни та майбутньої відбудови. Комплаєнс та прозорість: На бакалавраті та магістратурі запускають програми з комплаєнс-менеджменту.

На бакалавраті та магістратурі запускають програми з комплаєнс-менеджменту. Універсальні економісти: Відкривається міждисциплінарна програма "Менеджмент і облік у сфері комерційної діяльності".

Відкривається міждисциплінарна програма "Менеджмент і облік у сфері комерційної діяльності". Роботи та технології: Найбільш інноваційним напрямом стане програма "Кіберфізичні системи та робототехніка".

Нові факультети не головне

За словами Кагановської, зараз університет робить ставку не стільки на створення нових факультетів, скільки на оновлення самих освітніх програм.

"Сьогодні ключове - не кількість структур, а актуальність програм, які ми пропонуємо молоді", - зазначила вона.

Ректорка пояснила, що університет намагається адаптувати освіту до нових потреб країни під час війни та майбутнього відновлення.

В університеті відкриють програми з комплаєнс-менеджменту

Одним із нових напрямів стане комплаєнс-менеджмент. В університеті запускають освітньо-професійні програми на бакалаврському та магістерському рівнях у галузі бізнесу, адміністрування та права.

За словами Кагановської, цей напрям поєднує управління, право, етику, антикорупційні практики та сучасні стандарти прозорості бізнесу і державного сектору.

З’явиться міждисциплінарна програма з менеджменту та обліку

Також Каразінський університет відкриває програму "Менеджмент і облік у сфері комерційної діяльності". Вона поєднуватиме управлінську, фінансову та аналітичну підготовку.

"Це відповідь на запит економіки, що потребує фахівців нового типу - універсальних, гнучких, здатних працювати в умовах швидких змін", - пояснила ректорка.

В університеті роблять ставку і на робототехніку

Окремо Кагановська виділила міждисциплінарну програму "Кіберфізичні системи та робототехніка". За її словами, це один із найбільш інноваційних напрямів, який об’єднує комп’ютерні науки, автоматизацію, інженерію та сучасні технології.

"Такі спеціальності є критично важливими для технологічного розвитку та обороноздатності держави", - наголосила вона.

Як змінюється освіта в Україні

Ректорка ХНУ імені Каразіна вважає, що в Україні зараз формується нова філософія освіти. Серед ключових змін вона назвала міждисциплінарність, гнучкі формати навчання, міжнародну відкритість та орієнтацію на реальні потреби країни.

"Наша головна мета в тому, щоб кожен студент міг знайти в університеті свою траєкторію розвитку і участі в майбутньому України", - підсумувала Кагановська.