Від права до антикорупції. Які нові освітні програми відкривають в Каразіна

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна цього навчального року запускають низку нових освітніх програм - від комплаєнс-менеджменту та антикорупційних практик до робототехніки й кіберфізичних систем.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ректорка університету Тетяна Кагановська.
За словами Кагановської, зараз університет робить ставку не стільки на створення нових факультетів, скільки на оновлення самих освітніх програм.
"Сьогодні ключове - не кількість структур, а актуальність програм, які ми пропонуємо молоді", - зазначила вона.
Ректорка пояснила, що університет намагається адаптувати освіту до нових потреб країни під час війни та майбутнього відновлення.
Одним із нових напрямів стане комплаєнс-менеджмент. В університеті запускають освітньо-професійні програми на бакалаврському та магістерському рівнях у галузі бізнесу, адміністрування та права.
За словами Кагановської, цей напрям поєднує управління, право, етику, антикорупційні практики та сучасні стандарти прозорості бізнесу і державного сектору.
Також Каразінський університет відкриває програму "Менеджмент і облік у сфері комерційної діяльності". Вона поєднуватиме управлінську, фінансову та аналітичну підготовку.
"Це відповідь на запит економіки, що потребує фахівців нового типу - універсальних, гнучких, здатних працювати в умовах швидких змін", - пояснила ректорка.
Окремо Кагановська виділила міждисциплінарну програму "Кіберфізичні системи та робототехніка". За її словами, це один із найбільш інноваційних напрямів, який об’єднує комп’ютерні науки, автоматизацію, інженерію та сучасні технології.
"Такі спеціальності є критично важливими для технологічного розвитку та обороноздатності держави", - наголосила вона.
Ректорка ХНУ імені Каразіна вважає, що в Україні зараз формується нова філософія освіти. Серед ключових змін вона назвала міждисциплінарність, гнучкі формати навчання, міжнародну відкритість та орієнтацію на реальні потреби країни.
"Наша головна мета в тому, щоб кожен студент міг знайти в університеті свою траєкторію розвитку і участі в майбутньому України", - підсумувала Кагановська.
