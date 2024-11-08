Від погашення боргів у секторі відновлюваної енергетики залежатиме наявність світла взимку, - експерт

Накопичення боргів у секторі відновлюваної енергетики заважає будівництву нових потужностей, які є критично важливими для подолання дефіциту електроенергії в Україні.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Фокус ".

Він зазначив, що без обстрілів дефіцит потужності взимку становитиме близько 2 ГВт, залежно від температури. Експерт наголосив, що для вирішення проблеми державі потрібно розробити чіткий план погашення боргів та його виконувати.

Омельченко нагадав, що найближчі тижні НКРЕКП буде затверджувати тариф на передачу для "Укренерго". За його словами, тариф на передачу "Укренерго" не забезпечував покриття витрат «Гарантованого покупця» на 8 млрд у 2022-2023 роках та ще на 10 млрд грн у 2024 році.

"Це все повторює ситуацію з боргами, яка переходить з року в рік – і зараз надходження зеленої генерації становлять лише 65% від потрібного рівня. Третину грошей галузь, яка має бути фронтменом у відбудові енергетики, просто не отримує", - наголосив Омельченко.

Також експерт зауважив, що без вирішення боргової проблеми інвестори не прийдуть на нові аукціони з будівництва відновлюваних джерел енергії.

"Чим більше ми відтягуємо вирішення питання погашення боргів зеленої генерації, тим довше ми сидітимемо без світла", - підкреслив Омельченко.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні через багатомільярдну заборгованість перед ними.