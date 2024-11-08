ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От погашения долгов в секторе возобновляемой энергетики будет зависеть наличие света зимой, - эксперт

Пятница 08 ноября 2024 15:50
UA EN RU
От погашения долгов в секторе возобновляемой энергетики будет зависеть наличие света зимой, - эксперт Фото: от погашения долгов в секторе возобновляемой энергетики будет зависеть наличие света зимой (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Накопление долгов в секторе возобновляемой энергетики мешает строительству новых мощностей, критически важных для преодоления дефицита электроэнергии в Украине.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Он отметил, что без обстрелов дефицит мощности зимой составит около 2 ГВт в зависимости от температуры. Эксперт подчеркнул, что для решения проблемы государству следует разработать четкий план погашения долгов и его выполнять.

Омельченко напомнил, что в ближайшие недели НКРЭКУ будет утверждать тариф на передачу для "Укрэнерго". По его словам, тариф на передачу "Укрэнерго" не обеспечивал покрытия расходов «Гарантированного покупателя» на 8 млрд. в 2022-2023 годах и еще на 10 млрд. грн. в 2024 году.

"Это все повторяет ситуацию с долгами, которая переходит из года в год - и сейчас поступления зеленой генерации составляют лишь 65% от нужного уровня. Треть денег отрасль, которая должна быть фронтменом в восстановлении энергетики, просто не получает", - подчеркнул Омельченко.

Также эксперт отметил, что без решения долговой проблемы инвесторы не придут на новые аукционы по строительству возобновляемых источников энергии.

"Чем больше мы оттягиваем решение вопроса погашения долгов зеленого поколения, тем дольше мы будем сидеть без света", - подчеркнул Омельченко.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Генерал Марченко уходит из армии
Генерал Марченко уходит из армии
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России