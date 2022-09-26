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Від початку війни росіяни знищили понад 300 об’єктів теплопостачання

Фото: Від початку війни росіяни знищили понад 300 об’єктів теплопостачання (t me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти від початку війни пошкодили в Україні 349 об’єктів теплопостачання. Певна частина з них зруйнована повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Енергоатому.

Внаслідок збройної агресії РФ на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання:

  • 335 котелень (332 пошкоджено та 13 зруйновано);
  • 11 ТЕЦ (сім пошкоджено і чотири зруйновано);
  • 3 ТЕС.

Наразі держава фінансує роботи з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні обстріляли ТЕС під Слов'янськом.

Раніше, ввечері 11 вересня росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.

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