Від початку року українська економіка скоротилась на третину: подробиці

Фото: Від початку року українська економіка скоротилась на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень падіння внутрішнього валового продукту України в січні-вересня оцінили у 30%. Військові дії і досі не дають належним чином розвиватись економіці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35%. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться у повідомленні. В Міністерстві назвали ряд позитивних економічних чинників: покращення динаміки транспортних перевезень;

обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року;

у вересні "Укрзалізниця" перевезла 11,7 мільйона тонн вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% більше показника березня;

у вересні спостерігалася стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників. Серед негативних факторів виділили наступне: у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції;

нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему;

продовження воєнних дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову. Наостанок у Міністерстві додали, що ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою.