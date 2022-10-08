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С начала года украинская экономика сократилась на треть: подробности

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Украина, Суббота 08 октября 2022 23:14
С начала года украинская экономика сократилась на треть: подробности Фото: С начала года украинская экономика сократилась на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Уровень падения внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре был оценен в 30%. Военные действия до сих пор не дают должным образом развиваться экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении.

В Министерстве назвали ряд положительных экономических факторов:

  • улучшение динамики транспортных перевозок;
  • объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом;
  • в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% больше показателя марта;
  • в сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепей поставок и оперативной диверсификации поставщиков.

Среди отрицательных факторов выделили следующее:

  • в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции;
  • нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузки между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему;
  • продолжение военных действий на территории Украины, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилых домов, а также неопределенность относительно продолжительности такой ситуации сдерживает дальнейшее развитие и отсрочивает активное восстановление.

В заключение в Министерстве добавили, что ситуация остается еще довольно сложной и напряженной, впрочем, контролируемой.

Напомним, что "Укрзализныця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки руды на 28,6%.

Также главным приоритетом в проекте госбюджета Украины на 2023 год стала безопасность и оборона. Да, 45% расходов заложено именно в поддержку украинской армии.

Стало известно, что в обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2022 , курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 40,20 гривен за евро.

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