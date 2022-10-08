С начала года украинская экономика сократилась на треть: подробности

Фото: С начала года украинская экономика сократилась на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уровень падения внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре был оценен в 30%. Военные действия до сих пор не дают должным образом развиваться экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении. В Министерстве назвали ряд положительных экономических факторов: улучшение динамики транспортных перевозок;

объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом;

в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% больше показателя марта;

в сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепей поставок и оперативной диверсификации поставщиков. Среди отрицательных факторов выделили следующее: в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции;

нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузки между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему;

продолжение военных действий на территории Украины, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилых домов, а также неопределенность относительно продолжительности такой ситуации сдерживает дальнейшее развитие и отсрочивает активное восстановление. В заключение в Министерстве добавили, что ситуация остается еще довольно сложной и напряженной, впрочем, контролируемой.