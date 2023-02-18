Від початку року СБУ нейтралізувала понад 550 російських кібератак

Зазначається, що минулого року українські фахівці нейтралізували понад 4,5 тисячі кібератак, а від початку цього року вже понад 550.

"Росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - йдеться у заяві.

Вітюк пояснив, що РФ атакує об’єкти логістики і транспорту, енергетичну галузь та військові об'єкти. Відбивати ворожі кібератаки допомагає допомога та підтримка від міжнародних партнерів.

"Західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них", - додав начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.