С начала года СБУ нейтрализовала более 550 российских кибератак

Отмечается, что в прошлом году украинские специалисты нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак, а с начала этого года уже более 550 кибератак.

"Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - говорится в заявлении.

Витюк объяснил, что РФ атакует объекты логистики и транспорта, энергетическую отрасль и военные объекты. Отбивать вражеские кибератаки помогает поддержка и помощь от международных партнеров.

"Западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то враждебный потенциал был бы направлен на них", - добавил начальник Департамента кибербезопасности СБУ.