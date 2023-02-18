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С начала года СБУ нейтрализовала более 550 российских кибератак

Фото: С начала года СБУ нейтрализовала более 550 российских кибератак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские киберспециалисты нейтрализовали более 550 российских атак с начала 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что в прошлом году украинские специалисты нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак, а с начала этого года уже более 550 кибератак.

"Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - говорится в заявлении.

Витюк объяснил, что РФ атакует объекты логистики и транспорта, энергетическую отрасль и военные объекты. Отбивать вражеские кибератаки помогает поддержка и помощь от международных партнеров.

"Западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то враждебный потенциал был бы направлен на них", - добавил начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Напомним, что действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.

Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось обнаружить российских хакеров в информационных системах.

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