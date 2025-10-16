Від початку року за активами збанкрутілих банків виторгували 1,2 млрд гривень

Такого результату вдалось досягти попри те, що значна частина активів на балансі як діючих, так і збанкрутілих банків банків, - це проблемні активи. Це можуть бути беззаставні кредити, давно прострочені договори, або ж угоди, укладені зі збанкрутілими позичальниками.

"Проблеми із перепродажем банківських активів - застави або простроченого кредиту - часто впираються у питання стягнення на етапі виконання судових рішень. Інша особливість ринку - значна частина проблемних активів сконцентровано в державних банках, які не завжди можуть продати пакет проблемних боргів за низькою ціною через справедливі побоювання, шо менеджмент звинуватять в завданні збитків державі, а за високою - через погану якість цих активів. У цілому ринок проблемних кредитів впирається в питання правовладдя, як дуже багато інших процесів в країні", - пояснює Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії.

Продаж активів за ціною, яка часто нижча за стартову, учасники ринку пояснюють низькою якістю активів. Незалежно від того, що саме виставлено на продаж – чи то кредит, чи фізичне майно банків - активи коштують рівно стільки, скільки за них готовий заплатити реальний покупець.

"Потрібно враховувати, що Фонд виставляє активи на перші торги завжди за найвищою вартістю - оціночною або балансовою. Для кредитів це завжди сума заборгованості, яка враховує тіло кредиту та нараховані відсотки, комісії, пеню. Переважно кредити, які ми продаємо, мають значний термін прострочки. І скільки потрібно часу, щоб стягнути ці кошти - примусити позичальника заплатити або ж стягнути заставне майно - питання, відповідь на які ніхто не знає. У випадку продажу майна банку - того ж відділення: покупець одразу отримує актив, може ним розпоряджатися і чітко планувати свої витрати та надходження", - пояснює Олександр Кульчицький, директор департаменту продажу активів Фонду гарантування вкладів.