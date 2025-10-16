С начала года по активам обанкротившихся банков выторговали 1,2 млрд гривен

Такого результата удалось достичь несмотря на то, что значительная часть активов на балансе как действующих, так и обанкротившихся банков банков, - это проблемные активы. Это могут быть беззалоговые кредиты, давно просроченные договоры, или же сделки, заключенные с обанкротившимися заемщиками.

"Проблемы с перепродажей банковских активов - залога или просроченного кредита - часто упираются в вопросы взыскания на этапе исполнения судебных решений. Другая особенность рынка - значительная часть проблемных активов сконцентрирована в государственных банках, которые не всегда могут продать пакет проблемных долгов по низкой цене из-за справедливых опасений, что менеджмент обвинят в нанесении ущерба государству, а по высокой - из-за плохого качества этих активов. В целом рынок проблемных кредитов упирается в вопрос правовластия, как очень многие другие процессы в стране", - объясняет Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Продажу активов по цене, которая часто ниже стартовой, участники рынка объясняют низким качеством активов. Независимо от того, что именно выставлено на продажу - будь то кредит или физическое имущество банков - активы стоят ровно столько, сколько за них готов заплатить реальный покупатель.

"Нужно учитывать, что Фонд выставляет активы на первые торги всегда по самой высокой стоимости - оценочной или балансовой. Для кредитов это всегда сумма задолженности, которая учитывает тело кредита и начисленные проценты, комиссии, пеню. Преимущественно кредиты, которые мы продаем, имеют значительный срок просрочки. И сколько нужно времени, чтобы взыскать эти средства - заставить заемщика заплатить или взыскать залоговое имущество - вопрос, ответ на который никто не знает. В случае продажи имущества банка - того же отделения: покупатель сразу получает актив, может им распоряжаться и четко планировать свои расходы и поступления", - объясняет Александр Кульчицкий, директор департамента продажи активов Фонда гарантирования вкладов.