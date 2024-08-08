ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала суток самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

Четверг 08 августа 2024 17:10
UA EN RU
С начала суток самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб Иллюстративное изображение (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 августа, с начала суток состоялось 56 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего сейчас на Лиманском и Покровском направлении. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки оккупанты восемь раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Два боестолкновения продолжаются вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении, в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат. В частности, вчера Силы обороны уничтожили:

  • 2 танка;
  • 9 боевых бронированных машин;
  • 36 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев