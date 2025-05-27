UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Від початку доби майже 90 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Ілюстративне фото: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби на фронті відбулось 87 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Покровському та Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на фронті 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке. Ще один бій триває. 

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед у районі Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка й не тільки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер.  

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле. Вісім з дев’яти наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони  зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в бік Новоданилівки.

На Курському напрямку відбулось наразі 14 боєзіткнень, з яких два продовжуються. 

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабно війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 982 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 26 травня, втрати ворога склали 990 осіб. Також Сили оборони уразили:

  • 2 танки;
  • 1 бойову броньовану машину№
  • 17 артилерійських систем й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГенштаб ВСУ